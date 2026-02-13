我的頻道

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

情人節夜未眠 告白聖地征服情海 紐約慶典全指南

記者范航瑜╱紐約報導
常在多部浪漫電影中露面的帝國大廈(Empire State Building)，無疑是情人節活動的焦點所在。這座見證了近一個世紀愛情傳奇的地標，今年也一如既往地規畫了多層次的感官體驗。(取自帝國大廈官網)
常在多部浪漫電影中露面的帝國大廈(Empire State Building)，無疑是情人節活動的焦點所在。這座見證了近一個世紀愛情傳奇的地標，今年也一如既往地規畫了多層次的感官體驗。(取自帝國大廈官網)

世界日報 陪您半世紀

從曼哈頓的摩天大樓，到法拉盛街頭花店成群的玫瑰花束，紐約市這座不夜城已然被情人節節日氛圍所籠罩。對於這座多元都市，情人節不僅是一場關於愛情的狂歡，更是一次對城市文化與情懷的深度致敬。紐約市通過一系列融合創意與傳統的活動，再次向世界證明，無論預算多寡、來自何處，每對愛人都能在這片土地上找到浪漫故事。

繁花與星辰：紐約多元的情人節主題慶典

帝國大廈在情人節當天還將亮起極具標誌性的粉色「心跳」燈光。(取自帝國大廈官網)
帝國大廈在情人節當天還將亮起極具標誌性的粉色「心跳」燈光。(取自帝國大廈官網)

隨著浪漫氣息的臨近，紐約市這座不夜城已然被情人節節日氛圍所籠罩。(本報檔案照)
隨著浪漫氣息的臨近，紐約市這座不夜城已然被情人節節日氛圍所籠罩。(本報檔案照)
隨著浪漫氣息的臨近，紐約市這座不夜城已然被情人節節日氛圍所籠罩。(記者范航瑜╱攝...
隨著浪漫氣息的臨近，紐約市這座不夜城已然被情人節節日氛圍所籠罩。(記者范航瑜╱攝影)

作為紐約地標的帝國大廈(Empire State Building)無疑是情人節活動的焦點所在。這座見證了近一個世紀愛情傳奇的大樓，今年也一如既往地規畫了多感官的體驗。2月中旬，帝國大廈與浪漫繪畫品酒課程(Paint n’ Pour)合作，參與者能一邊品味特製飲品，一邊以這座建築為靈感進行藝術創作。到了夜晚，帝國大廈還將亮起極具標誌性的粉色心跳燈光。

情人節當天，時報廣場則將化身為最熱烈的告白聖地，這也是每年情人節的固定浪漫慶典。...
情人節當天，時報廣場則將化身為最熱烈的告白聖地，這也是每年情人節的固定浪漫慶典。(記者范航瑜╱攝影)

情人節當天，時報廣場則將化身為最熱烈的告白聖地，這也是每年情人節的固定浪漫慶典，從上午開始就有不同的浪漫主題。多對情侶在時報廣場的戶外區域舉行婚禮，並在巨型螢幕下接受驚喜求婚。傍晚時分，所有人會聚集在紅色階梯前參加誓言重溫儀式。該活動通常在晚上6時開始，對所有年齡與背景的伴侶免費開放。

銀幕裡的永恆時刻：經典浪漫電影場景打卡巡禮

紐約市之所以被公認為浪漫之都，很大程度上得益於其作為無數經典浪漫喜劇電影取景地的底蘊。情人節當天如果想體驗更為文藝的活動，情侶也可以跟隨影史的足跡，開展一場沉浸式的電影之旅。帝國大廈依然是此類巡禮的首選地。作為經典電影「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)結局中男女主角最終相見的靈魂場景，這裡已成為全球影迷心中永恆的告白符號。在14日當天，大廈將舉辦兩場「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)的特映會，讓情侶們在觀影后能直接登上86層與102層觀景台，身臨其境地體會電影結局的悸動。詳情可訪問：esbnyc.com/tickets/sleepless-in-seattle

另一處不容錯過的打卡聖地是坐落在城市心臟的中央公園，幾乎承載了紐約所有銀幕愛戀的...
另一處不容錯過的打卡聖地是坐落在城市心臟的中央公園，幾乎承載了紐約所有銀幕愛戀的底色。(記者范航瑜╱攝影)

中央公園同樣是另一處不容錯過的打卡聖地。這里幾乎承載了紐約所有銀幕愛戀的底色，尤其是那座優雅橫跨湖面的弓橋(Bow Bridge)，曾在華人導演陳衝導演的「紐約的秋天」(Autumn in New York)等電影中出現。目前的白雪皚皚更是為中央公園增添了一番浪漫氛圍。

餐廳周、百老匯周、景點周 浪漫登場

百老匯周情人節期間提供了極具誠意的兩人同行一人免單優惠，這讓欣賞頂級歌舞劇成為節...
百老匯周情人節期間提供了極具誠意的兩人同行一人免單優惠，這讓欣賞頂級歌舞劇成為節日約會的高性價比選擇。圖為經典愛情劇作「手札情緣」(The Notebook)。(取自The Notebook音樂劇官網，Roger Mastroianni╱攝影)

今年情人節恰逢多項冬季節慶活動，為尋求多元體驗的情侶提供了極佳的契機。最受矚目的莫過於紐約餐廳周(NYC Restaurant Week)，這一全城盛事讓情侶們能夠以划算的固定價格，享受到平日里預訂門檻極高的米其林推薦餐廳。除了美食的誘惑，文化演出也為情人節注入了更深層次的維度。百老匯周(NYC Broadway Week)目前提供了兩人同行一人免單優惠，欣賞頂級歌舞劇也不失為節日約會的高性價比選擇。更多詳情可訪問：nyctourism.com/restaurant-week/nyctourism.com/broadway-week/

與此同時，為了鼓勵遊客與市民深入探索紐約文化寶藏，紐約景點周(NYC Must-See Week)也同步開啟，提供包括博物館、觀景台及文化機構在內的買一送一門票優惠。在參觀完帝國大廈後，情侶們亦可前往現代藝術博物館(Museum of Modern Art)欣賞梵谷的作品，或前往位於林肯中心感受高雅藝術的洗禮。詳情可訪問：nyctourism.com/must-see-week/

