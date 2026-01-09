周末好去處╱布碌崙博物館「莫內與威尼斯」畫展登場

布碌崙博物館舉辦「莫內與威尼斯」畫展

名為「莫內與威尼斯」的畫展目前正在布碌崙(布魯克林)博物館展出，本次展覽罕見地集結了莫內標誌性的威尼斯畫作，是25年來紐約最大型的莫內專題展覽，共展出100件藝術品、書籍及紀念品，其中包含莫內19幅威尼斯主題畫作。本次展覽還透過多重感官元素吸引觀眾，包含該博物館駐館作曲家路德(Niles Luther)受莫內威尼斯畫作啟發而創作的交響樂章。展覽網站為brooklynmuseum.org/exhibitions/monet-venice。

大都會博物館睽違十餘年的埃及藝術特展「神聖埃及」正在展出中，這個展覽聚焦古埃及眾神形象，探討實體器物如何為日常祭祀賦予神祇生命力，為古埃及人搭建起人神世界的關鍵橋梁。展覽展出25位主要古埃及神祇的雕像與精緻小雕像，觀眾可透過細微視覺線索辨識神祇身分，例如神像的裝束、姿態或所持符號，並通過導引洞悉古埃及神祇的複雜本質，解讀讓古埃及人得以觸及天界居民的圖像符號。這次難得的古埃及藝術展將於1月19日(周一)落幕，網站為metmuseum.org/exhibitions/divine-egypt。

假日微型火車秀

目前紐約市 至少有三個假日微型火車展在展出，一個是紐約市植物園(NYBG)的火車秀，另一個是紐約交通博物館(New York Transit Museum)的火車秀，第三個有名的火車秀則來自上西區博物館。該展覽通過模型火車、玩具車站和紐約歷史博物館「傑尼收藏」的微縮模型，呈現了從20世紀初至二戰時期的火車設計的演進歷程。展覽還透過燈光與背景音樂營造沉浸式體驗，家庭觀眾還可以在特定日期參與尋寶遊戲探索展品，並享受火車主題故事時間。詳情請查閱nyhistory.org/exhibitions/holiday-express-toys-and-trains-from-the-jerni-collection-2025。

「大市集」購物

大市集(Grand Bazaar)是紐約市歷史最悠久、規模最大的市集之一，超過150家本地商家在此出售復古珍品、古董、服飾等各式好物。每周日上午10時至下午5時，攝影師、珠寶商與家具設計師都會到位於上西區哥倫布大道77街的這個大市集展售精品，風雨無阻。大市集每周都設有不同主題，從女性經營企業特輯、手工藝品專場到國際商品展銷應有盡有。全年無休的市集活動同時在室內外場地同步舉行。去年該市集為慶祝持續營運40周年，剛舉辦了特別紀念活動。想對大市集有更多了解，請查閱grandbazaarnyc.org/events/。