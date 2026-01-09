我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

周末好去處╱布碌崙博物館「莫內與威尼斯」畫展登場

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

布碌崙博物館舉辦「莫內與威尼斯」畫展

名為「莫內與威尼斯」的畫展目前正在布碌崙(布魯克林)博物館展出，本次展覽罕見地集結了莫內標誌性的威尼斯畫作，是25年來紐約最大型的莫內專題展覽，共展出100件藝術品、書籍及紀念品，其中包含莫內19幅威尼斯主題畫作。本次展覽還透過多重感官元素吸引觀眾，包含該博物館駐館作曲家路德(Niles Luther)受莫內威尼斯畫作啟發而創作的交響樂章。展覽網站為brooklynmuseum.org/exhibitions/monet-venice

大都會博物館「神聖埃及」展覽

大都會博物館睽違十餘年的埃及藝術特展「神聖埃及」正在展出中，這個展覽聚焦古埃及眾神形象，探討實體器物如何為日常祭祀賦予神祇生命力，為古埃及人搭建起人神世界的關鍵橋梁。展覽展出25位主要古埃及神祇的雕像與精緻小雕像，觀眾可透過細微視覺線索辨識神祇身分，例如神像的裝束、姿態或所持符號，並通過導引洞悉古埃及神祇的複雜本質，解讀讓古埃及人得以觸及天界居民的圖像符號。這次難得的古埃及藝術展將於1月19日(周一)落幕，網站為metmuseum.org/exhibitions/divine-egypt

假日微型火車秀

目前紐約市至少有三個假日微型火車展在展出，一個是紐約市植物園(NYBG)的火車秀，另一個是紐約交通博物館(New York Transit Museum)的火車秀，第三個有名的火車秀則來自上西區博物館。該展覽通過模型火車、玩具車站和紐約歷史博物館「傑尼收藏」的微縮模型，呈現了從20世紀初至二戰時期的火車設計的演進歷程。展覽還透過燈光與背景音樂營造沉浸式體驗，家庭觀眾還可以在特定日期參與尋寶遊戲探索展品，並享受火車主題故事時間。詳情請查閱nyhistory.org/exhibitions/holiday-express-toys-and-trains-from-the-jerni-collection-2025

「大市集」購物

大市集(Grand Bazaar)是紐約市歷史最悠久、規模最大的市集之一，超過150家本地商家在此出售復古珍品、古董、服飾等各式好物。每周日上午10時至下午5時，攝影師、珠寶商與家具設計師都會到位於上西區哥倫布大道77街的這個大市集展售精品，風雨無阻。大市集每周都設有不同主題，從女性經營企業特輯、手工藝品專場到國際商品展銷應有盡有。全年無休的市集活動同時在室內外場地同步舉行。去年該市集為慶祝持續營運40周年，剛舉辦了特別紀念活動。想對大市集有更多了解，請查閱grandbazaarnyc.org/events/

埃及 紐約市 大都會

上一則

疑未具正式合約…布碌崙86街遊民所案 居民上訴獲受理

下一則

美東最大冬季嘉年華… 薩拉納克湖冰宮驚奇 2/6起玩10天
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館
布拉格博物館整修5年 古蹟模型數位亮相 150年前建築活過來

布拉格博物館整修5年 古蹟模型數位亮相 150年前建築活過來
持鐵鍬擊傷路邊老翁頭部 布碌崙男子警通緝

持鐵鍬擊傷路邊老翁頭部 布碌崙男子警通緝
專偷ATM、汽車團夥 橫行布碌崙、皇后區

專偷ATM、汽車團夥 橫行布碌崙、皇后區

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低