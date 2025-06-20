逃離都市盛夏 到海的對面秘境「沙鉤角」尋一份寧靜

在沙鉤角附近的海灘遙望紐約天際線。(記者許君達╱攝影)

盛夏季節即將來臨，想必有民眾在潮濕燥熱的紐約已感到疲憊，又不想再去已熟悉了的康尼島或長島海灘，不妨換個方向，去與紐約城隔海相望的秘境沙鉤角(Sandy Hook)，地處新澤西州 ，在歷史的滄桑中尋覓一份遠離都市的寧靜。

紐約門戶 守護都會區

廣義上的紐約港包括兩部分，名為「上灣」(Upper Bay)的內港水域由曼哈頓 、史泰登島 和長島圍合而成，灣內水域寬敞、風平浪靜，是個避風停泊的絕佳港灣。而在「上灣」的外層，還有一個喇叭口形狀的「下灣」(Lower Bay)，與「上灣」隔維拉札諾海峽(Verrazzano Narrow)相望。

「下灣」的存在，則給紐約港的核心水域和都會區創造了足夠寬闊的緩衝區，令被多重陸地層層包圍的曼哈頓免遭來自大西洋的風暴和巨浪的侵襲，是助推紐約日後發展成世界級經濟中心最重要的自然地理因素。而位於新澤西州海岸的沙鉤角和位於皇后區的洛克威沙洲，則從最外側將「下灣」圍成一片半封閉海域，堪稱整個紐約真正的最外層門戶。

正因這種地理空間，國家公園服務局旗下的「門戶國家休閒區」才會以此命名。這個休閒區由橫跨紐新兩州的一系列海岸地帶風景區構成，沙鉤角便是其中之一。

古堡滄桑 見證武器史

如此關鍵的地理位置，自然使沙鉤角成為兵家必爭之地。美國陸軍1895年在半島北端建成防禦要塞漢考克堡(Fort Hancock)，城堡的中心位置由一連串殖民復興風格的軍官別墅組合而成，包夾著寬闊的草地、面向「下灣」海岸，非常適合休閒、靜坐或全家野餐。

圖為沙鉤角北部的漢考克堡。(歷史檔案照，國家公園服務局收藏) 沙鉤角在地理上位於紐約港的最外圍，自古便是守衛紐約的軍事要地，區域內最多時曾有20座重炮炮台，其中的甘尼森炮台保存最完好。(記者許君達╱攝影)

作為岸防要塞，漢考克堡外圍最多時曾布設過20座炮台，這些炮台上安裝的重炮，火力覆蓋整個紐約港的入口，以及港灣內史泰登島甚至布碌崙(布魯克林)地區的對岸陸地。這些重型武器在一戰和二戰中，為紐約港的防衛立下了汗馬功勞。但如今，火炮已被撤除，僅留下混凝土基座和掩體，在時光的侵蝕下，逐漸與周邊自然環境融為一體，給人一種滄海桑田的歷史感。

漢考克堡南側的沙洲地帶，還存有冷戰時期的紐約地區防空重地耐克飛彈基地(Nike Missile Base)。二戰後，漢考克堡炮台逐漸荒廢，代之以飛彈基地。它的存在，既強調了沙鉤角對於紐約軍事防衛的重要性，也記載了20世紀戰爭技術突飛猛進的發展史。目前，該基地仍由軍方管理，存有部分地堡與發射井，參觀者可預約導覽團，但不能自行進入參觀。

二戰結束後，美國陸軍的岸防要塞逐漸荒廢，為適應更新的戰爭技術而生的防空飛彈基地又出現在沙鉤角。圖為基地外的飛彈模型。(記者許君達╱攝影)

玩樂勝地 海陸空三棲

除歷史外，沙鉤角還是一個堪稱海陸空三棲的遊樂勝地，到訪者可欣賞自然及人文風景，也可在優質的沙灘上吹海風，還能觀賞到種類豐富的野生動物、尤其是鳥類。此外，部分海灘還提供皮划艇或滑翔傘租賃服務，縱貫整個半島的騎行專用道和徒步小徑，也給戶外活動提供了充足的場所。

沙鉤角是一個完全由海岸沙洲構成的半島，沙灘面積寬廣，沙質細軟，適合沙灘活動。半島南側除一條貫穿公路外，幾乎完全由優質海灘和由沙地灌木構成的天然植被區。獨特的生境構成了超過300種鳥類的棲息地，包括美洲雁、雪鷺、東方藍鳥、燕鷗、長尾鴨等，是遠近聞名的觀鳥勝地。

半島的北部則較寬闊，包括漢考克堡和各大炮台遺址在內的人工建築主要集中在這裡。從漢考克堡可步行至最北端的瞭望台，近處的沙丘和灌木叢則是小型鳥類的天堂。位於漢考克堡旁的沙鉤角燈塔始建於1764年，是美國最古老的在用燈塔，塔內開放參觀。

從紐約前往沙鉤角的交通方式主要有兩種。自駕遊客從曼哈頓出發，約一個半小時可抵達，亦可從皇后區和布碌崙出發，經史泰登島前往新澤西方向，可節省近半路程。每年夏季(自國殤日至勞工節期間)，有渡輪從曼哈頓的多個碼頭直接往返位於漢考克堡的沙鉤角碼頭，詳情可見https://reurl.cc/o8kbm5。