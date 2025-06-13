紐約免費露天電影節紛登場 星空影院享受浪漫夏夜

紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少。(取自Rooftop Films官網)

紐約市 今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少，目前在曼哈頓 、布碌崙 (布魯克林)等地已設有多場露天電影節；民眾可根據影片名單、或離自己就近的地點，選擇適合的觀影地點，趁著溫暖的季節和家人、情侶或朋友在戶外享受歡樂時光。

布萊恩公園 美酒配經典

曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)夏日電影節至今已邁入第32年，將從即日起的每周一傍晚播映，直到8月11日為止，供民眾免費觀賞；今年也篩選出多部經典之作，包括「心靈捕手」(Good Will Hunting)、「黑色追緝令」(Pulp Fiction)、「教父」(The Godfather)等等。

觀影的大草坪將在當日下午5時起開放，位置先到先得，民眾可自帶毛毯或野餐布，但不能是桌椅、瑜伽墊，所有的背包需經檢查方能入場，寵物也禁止入內。現場也將設有美食和飲料攤位，供民眾購買享用，在大屏幕左側的帳篷甚至有出售酒精飲品，是紐約市少數可飲用酒精飲品的露天電影節。

若下雨，屏幕將繼續播放電影，然而草坪將關閉，但民眾可前往草坪周圍的碎石道、或公園設有座位的地區就座，建議要攜帶雨傘；但若是遇到暴風雨，則將會取消或改期當日的播映活動。

布萊恩公園夏日藝文活動多，露天電影節深受民眾的喜愛。(取自Bryant Park官網)

布碌崙4場地 片單豐富

由BKMAG帶來的系列電影節，將在布碌崙四個標誌性的戶外場所登場，分別是麥卡倫公園(McCarren Park)、格林堡公園(Fort Greene Park)、康尼島、以及展望公園(Prospect Park)。

期間不同地點將播放的著名影片包括「瞞天大布局」(American Hustle)、「神鬼戰士II」(Gladiator II)、「獨領風騷」(Clueless)、「辣妹過招」(Mean Girls)、「奪寶奇兵」(Indiana Jones)，另外也有適合家長帶孩童觀賞的動畫片，像是「海綿寶寶電影版」(The SpongeBob SquarePants Movie)、「藍色小精靈」(The Smurfs)、「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)，更多詳情可留意官網bkmag.com/movies/。

布朗士范克蘭 親子同樂

由范克蘭公園聯盟(Van Cortlandt Park Alliance)和Horace Mann學校攜手組織的電影節，主題為「星光影城：魔法森林」(Starlight Cinema: Enchanted Forest)，將在7月的每周二傍晚間播映電影，共帶來四場活動。該系列活動更適合家庭、親子參與，播映電影包括「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)、「公主新娘」(The Princess Bride)、「史瑞克」(Shrek)、以及「魔法黑森林」(Into the Woods)。

每場活動將在當日的下午7時開始，在音樂的伴奏下民眾可動手製作與電影主題相關的藝術品，在完全天黑後的晚上8時30分左右開始播映。

無畏號博物館 播船艦電影

當然紐約市仍有其他較為小眾、有限定主題的電影節值得關注，譬如「紐約無畏號航空母艦博物館」(Intrepid Museum)在6月28日、7月26日、以及8月23日將舉行「周五免費電影節」，播映與船艦有關的經典電影。