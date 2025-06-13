我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

紐約免費露天電影節紛登場 星空影院享受浪漫夏夜

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少。(取自Rooftop Films官網)
紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少。(取自Rooftop Films官網)

紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少，目前在曼哈頓布碌崙(布魯克林)等地已設有多場露天電影節；民眾可根據影片名單、或離自己就近的地點，選擇適合的觀影地點，趁著溫暖的季節和家人、情侶或朋友在戶外享受歡樂時光。

布萊恩公園 美酒配經典

曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)夏日電影節至今已邁入第32年，將從即日起的每周一傍晚播映，直到8月11日為止，供民眾免費觀賞；今年也篩選出多部經典之作，包括「心靈捕手」(Good Will Hunting)、「黑色追緝令」(Pulp Fiction)、「教父」(The Godfather)等等。

觀影的大草坪將在當日下午5時起開放，位置先到先得，民眾可自帶毛毯或野餐布，但不能是桌椅、瑜伽墊，所有的背包需經檢查方能入場，寵物也禁止入內。現場也將設有美食和飲料攤位，供民眾購買享用，在大屏幕左側的帳篷甚至有出售酒精飲品，是紐約市少數可飲用酒精飲品的露天電影節。

若下雨，屏幕將繼續播放電影，然而草坪將關閉，但民眾可前往草坪周圍的碎石道、或公園設有座位的地區就座，建議要攜帶雨傘；但若是遇到暴風雨，則將會取消或改期當日的播映活動。

布萊恩公園夏日藝文活動多，露天電影節深受民眾的喜愛。(取自Bryant Park...
布萊恩公園夏日藝文活動多，露天電影節深受民眾的喜愛。(取自Bryant Park官網)

布碌崙4場地 片單豐富

由BKMAG帶來的系列電影節，將在布碌崙四個標誌性的戶外場所登場，分別是麥卡倫公園(McCarren Park)、格林堡公園(Fort Greene Park)、康尼島、以及展望公園(Prospect Park)。

期間不同地點將播放的著名影片包括「瞞天大布局」(American Hustle)、「神鬼戰士II」(Gladiator II)、「獨領風騷」(Clueless)、「辣妹過招」(Mean Girls)、「奪寶奇兵」(Indiana Jones)，另外也有適合家長帶孩童觀賞的動畫片，像是「海綿寶寶電影版」(The SpongeBob SquarePants Movie)、「藍色小精靈」(The Smurfs)、「音速小子3」(Sonic the Hedgehog 3)，更多詳情可留意官網bkmag.com/movies/。

布朗士范克蘭 親子同樂

由范克蘭公園聯盟(Van Cortlandt Park Alliance)和Horace Mann學校攜手組織的電影節，主題為「星光影城：魔法森林」(Starlight Cinema: Enchanted Forest)，將在7月的每周二傍晚間播映電影，共帶來四場活動。該系列活動更適合家庭、親子參與，播映電影包括「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)、「公主新娘」(The Princess Bride)、「史瑞克」(Shrek)、以及「魔法黑森林」(Into the Woods)。

每場活動將在當日的下午7時開始，在音樂的伴奏下民眾可動手製作與電影主題相關的藝術品，在完全天黑後的晚上8時30分左右開始播映。

無畏號博物館 播船艦電影

當然紐約市仍有其他較為小眾、有限定主題的電影節值得關注，譬如「紐約無畏號航空母艦博物館」(Intrepid Museum)在6月28日、7月26日、以及8月23日將舉行「周五免費電影節」，播映與船艦有關的經典電影。

最後，Oculus世貿中心也將在7月12日至8月24日期間的特定周五和周六舉辦家庭、小孩友好的電影節，更多詳情可訪explorewtc.com/en/local/things-to-do/events/oculus-outdoors.html。

紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少...
紐約市今夏藝文活動陸續展開，而在公園裡觀賞免費露天電影節，享受悠閒的時光必不可少。(取自Rooftop Films官網)

布碌崙 紐約市 曼哈頓

上一則

黃敏儀提案 招募前聯邦員工投入市府

下一則

牛毓琳籲行使複數投票權 展亞裔力量
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

場邊人語／紐約獨投 國民傷透

場邊人語／紐約獨投 國民傷透
OMNY扣款故障 紐約市民地鐵刷卡被重複收費十餘次

OMNY扣款故障 紐約市民地鐵刷卡被重複收費十餘次
紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置
曼哈頓數千人反ICE抗議失控 警逮86人

曼哈頓數千人反ICE抗議失控 警逮86人

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的擋風玻璃遭子彈擊中，當場碎裂。(記者高雲兒╱攝影)

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐像電影 2落網

2025-06-06 14:55

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標