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周末好去處／布碌崙跳蚤市場再開張、皇后區夜市周六舉行

記者胡聲橋╱紐約報導
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麥迪遜廣場公園再生花園

麥迪遜廣場公園啟動「再生花園」(Gardens of Renewal)，這個花園呈螺旋形的花間步道非常適合都市人鬧中取靜，花一些時間在裡面散步冥想，去除煩躁情緒，獲得內心的寧靜。遊客散步其中，還可以遇到許多非常罕見，甚至是正在消失的自然物種。「再生花園」由華人鄺莉莉(Lily Kwong，音譯)設計。畢業於哥倫比亞大學的鄺莉莉主要從事景觀藝術設計，曾設計了紐約植物園買的蘭花展，將中國古典文人名篇融入蘭花展，頗得好評。

布碌崙跳蚤市場再開張

布碌崙(布魯克林)跳蚤市場 (The Brooklyn Flea)再次開張，這個跳蚤位於布碌崙皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway)地下通道的Meeker大道段，在Union大道和Lorimer大道之間。這是一個車後箱式集市，每周日上午10點到下午5點開放，販賣商會拿出各種古董、酷炫的收藏品和手工藝品來販賣。除了是尋找隱藏珍品的好去處外，這個跳蚤市場也是周末品嚐當地美食和感受社區氛圍的完美一站。市場網址為brooklynflea.com/bqflea

皇后區夜市周六舉行

號稱只需五至六元就能吃到全紐約市最美味的食物的皇后區夜市周六開放。今年已經是第十季，共有來自近60個國家上百個攤位的平價美食。這個美食節被評為美國最佳美食節之一，每周六晚在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)的紐約科學館(New York Hall of Science)外舉行。除了食物之外，夜市還出售其他商品，包括古董、服飾、手工珠寶、陶瓷產品、鉤編玩具和文具等。皇后區夜市的網址為queensnightmarket.com

布碌崙大橋公園免費導覽步行

布碌崙大橋公園周日將舉行免費的步行導覽，遊客將在導覽員的陪同下漫步公園海濱，了解布碌崙海濱的歷史，布碌崙大橋公園的可持續設計和生態，以及公園是如何誕生的。導覽時間約為60-90分鐘，從1 號碼頭入口開始，至 3 號碼頭附近結束。海濱漫步時間為周日上午10時30分和周二下午6時30分，每月兩個周日和兩個周二有活動，需提前註冊。有興趣者請到brooklynbridgepark.org查詢舉行免費導覽步行的日期和時間，及時預約。

布碌崙 皇后區 植物園

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