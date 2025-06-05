布碌崙橋下公共空間重生 市府投資復興「滑板聖地」

市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布，布碌崙(布魯克林)大橋曼哈頓一側、緊鄰市政廳的歷史空間「拱門」(The Arches)完成新一階段活化工程，並將追加5000萬元預算，進一步改善設施。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布，布碌崙 (布魯克林)大橋曼哈頓 一側、緊鄰市政廳的歷史空間「拱門」(The Arches)完成新一階段活化工程，並將追加5000萬元預算，進一步改善設施，包含增設座椅、綠植、照明與其他公共設施，同時將與滑板名人合作，復興「滑板聖地」。

「拱門」得名於橋下53個拱門結構，為國家歷史地標的一部分，由市交通局管理，過去十餘年一直是施工基地。自2023年起分階段重啟後，已有逾一英畝空間開放，包括提供板球、籃球、推板球與長椅休憩區。

此次開放的新區域面積逾兩英畝，除了拱頂空間以外，市府也宣布將復興滑板界傳奇「布碌崙坡道」(Brooklyn Banks)，將與滑板名人霍克(Tony Hawk)創辦的非營利組織「滑板公園計畫」(Skatepark Project)合作設計，打造兼顧安全、健康與運動性能的滑板空間。

「布碌崙坡道」曾被譽為「紐約滑板的麥加」，是紐約滑板文化的中心。該坡道最初並非為滑板設計，但從1980年代中期開始，該地逐漸成為滑板界的聚集地。其粗糙磚面和城市景觀培養了一種獨特的街頭滑板風格。數十年以來，紐約市的滑手、街頭藝人、塗鴉藝術家都在此聚集，形成了一個自由表達的空間。然而在2010年，該坡道因布碌崙大橋的修復工程關閉，大部分區域無法使用。此後，滑板界一直為其重開而努力。

亞當斯在剪綵儀式中表示：「公共空間對這座城市意義重大，是家庭回憶、孩童遊戲與社區聯繫的所在。今天我們將兩英畝空間交還華埠 社區，讓市民能夠在此運動、交流與放鬆。我們將進一步投入5000萬資金，將這裡轉變為熱鬧包容的社交場所，迎接各方市民，共享紐約的夏日。」