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布碌崙橋下公共空間重生 市府投資復興「滑板聖地」

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布，布碌崙(布魯克林)大橋曼哈頓一側、緊鄰市政廳的歷史空間「拱門」(The Arches)完成新一階段活化工程，並將追加5000萬元預算，進一步改善設施。(記者范航瑜╱攝影)
市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布，布碌崙(布魯克林)大橋曼哈頓一側、緊鄰市政廳的歷史空間「拱門」(The Arches)完成新一階段活化工程，並將追加5000萬元預算，進一步改善設施。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)4日宣布，布碌崙(布魯克林)大橋曼哈頓一側、緊鄰市政廳的歷史空間「拱門」(The Arches)完成新一階段活化工程，並將追加5000萬元預算，進一步改善設施，包含增設座椅、綠植、照明與其他公共設施，同時將與滑板名人合作，復興「滑板聖地」。

「拱門」得名於橋下53個拱門結構，為國家歷史地標的一部分，由市交通局管理，過去十餘年一直是施工基地。自2023年起分階段重啟後，已有逾一英畝空間開放，包括提供板球、籃球、推板球與長椅休憩區。

此次開放的新區域面積逾兩英畝，除了拱頂空間以外，市府也宣布將復興滑板界傳奇「布碌崙坡道」(Brooklyn Banks)，將與滑板名人霍克(Tony Hawk)創辦的非營利組織「滑板公園計畫」(Skatepark Project)合作設計，打造兼顧安全、健康與運動性能的滑板空間。

「布碌崙坡道」曾被譽為「紐約滑板的麥加」，是紐約滑板文化的中心。該坡道最初並非為滑板設計，但從1980年代中期開始，該地逐漸成為滑板界的聚集地。其粗糙磚面和城市景觀培養了一種獨特的街頭滑板風格。數十年以來，紐約市的滑手、街頭藝人、塗鴉藝術家都在此聚集，形成了一個自由表達的空間。然而在2010年，該坡道因布碌崙大橋的修復工程關閉，大部分區域無法使用。此後，滑板界一直為其重開而努力。

亞當斯在剪綵儀式中表示：「公共空間對這座城市意義重大，是家庭回憶、孩童遊戲與社區聯繫的所在。今天我們將兩英畝空間交還華埠社區，讓市民能夠在此運動、交流與放鬆。我們將進一步投入5000萬資金，將這裡轉變為熱鬧包容的社交場所，迎接各方市民，共享紐約的夏日。」

市公共區域長劉雅婷指出，在曼哈頓華埠與曼哈頓下城這樣公共空間稀缺的地區，這段布碌崙橋下的空間重啟對紐約人意義重大。「我們正在把混凝土地轉化為社區生活的場域，讓居民、上班族與遊客都能享受這片喘息空間，同時也帶動當地商業與文化活力。」

「拱門」得名於橋下53個拱門結構，為國家歷史地標的一部分，由市交通局管理，過去十...
「拱門」得名於橋下53個拱門結構，為國家歷史地標的一部分，由市交通局管理，過去十多年一直是施工基地。施工之前，該地曾是紐約市滑板文化聖地。(取自市長辦公室)
亞當斯在剪綵儀式中表示：「公共空間對這座城市意義重大，是家庭回憶、孩童遊戲與社區...
亞當斯在剪綵儀式中表示：「公共空間對這座城市意義重大，是家庭回憶、孩童遊戲與社區聯繫的所在。」(記者范航瑜╱攝影)

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