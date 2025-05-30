周末好去處／免費戶外封街市集、發展障礙者慶祝活動擁抱多元

今年適逢皇后區長島市共同發展機構(LIC Partnership)成立商改區20周年，官方將在31日(周六)從維爾農大道(Vernon Blvd)交46街至50街舉行擁逾百項體驗活動。圖為去年市集活動照。(取自長島市共同發展機構官方網站)

皇后區長島市 春天街頭慶典

今年適逢皇后區長島市共同發展機構(LIC Partnership)成立商改區20周年，官方將在5月31日(周六)從維爾農大道(Vernon Blvd)交46街至50街舉行擁逾百項體驗活動。除美食攤販外，現場也將有愛爾蘭歌舞、芭蕾、跆拳道表演、互動課程、遊戲與魔術演出，讓所有年齡層的民眾都能盡情參與。活動從中午12時到下午5時且免費開放，有興趣者可見：bit.ly/4kGopre。

布碌崙 亞太裔快閃市集

在亞太裔傳統月的最後一周，AC*E Pop Up與Visual Conductor將從30日(周五)下午5時至晚上10時、31日與6月1日(周日)上午11時至下午6時，在布碌崙(布魯克林)City Point聯手舉辦一場涵蓋藝術、家居、時尚、美食、工藝品的快閃市集。聚集亞太裔創作者於一堂，並藉此傳達故事、歡樂和靈感。每天的市集都會各自規畫不同特色活動，周五將有現場繪畫、燒酒飲品發放、亞洲棋盤遊戲與需另外付費的交流活動；周六為書法與傳統剪紙活動，周日則是包包掛飾工作坊。市集為免費入場，但欲參與周五交流活動則要另購買票券，更多詳情可見：bit.ly/3ST4OrN。

AC*E Pop Up與Visual Conductor將從30日(周五)至6月1日(周日)，在布碌崙(布魯克林)City Point聯手舉辦一場涵蓋藝術、家居、時尚、美食、工藝品的快閃市集。(圖片取自布碌崙下城共同發展機構Downtown Brooklyn Partnership官網)

YAI中央公園慶祝活動

為智力與發展障礙者服務的非營利機構「青年成人協會」(Young Adult Institute，YAI)，5月31日上午8時至中午12時將在曼哈頓中央公園諾姆堡音樂舞台(Naumberg Bandshell)舉辦全市最大的發展障礙人士慶祝活動，透過競走、青少年賽跑與多種遊戲擁抱多元。活動為免費參加，當日也將會有募款攤位，募得金額將全數投入與發展障礙相關的專案活動，幫助該族群能獲得更多資源。活動詳情可見：bit.ly/43vrVh4。

總督島藝術季工作坊與講座

總督島藝術季已於17日展開，其中，紐約台美文藝協會(TAAC)以「島嶼生態藝術」為題邀請眾多藝術家展示作品，5月31日下午1時紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute)教授黃致彰(Nina Edwards)將在此舉辦「塑造可持續的藝術」(The Art of Fashioning Sustainability)講座，探討時尚產業如何造成汙染、永續時尚的重要性，以及時尚品牌以回收材料製作產品的實例。無需事先報名或購票，欲前往則需查看渡輪班次，詳情可查看：bit.ly/43DDXoM