從圖書館到街頭路跑…紐約系列活動慶祝亞太裔傳統月

第四屆紐約亞太裔傳統文化大遊行將於6月1日在曼哈頓中城舉辦。圖為去年的亞太裔傳統月遊行。(本報檔案照)

在亞太裔傳統月，作為多元文化之都的紐約市 處處可見亞裔 文化的足跡。從書本、街頭、舞台到飲食空間，文化在城市中流動重組，形成多樣的慶祝方式。在這個月，紐約市的圖書館、博物館、社區組織甚至餐廳都推出了一系列活動，展現亞裔文化的多元面貌。

書與影像 公共展演文化記憶

亞裔傳統月源自1970年代的國會倡議，起初僅為紀念周，以紀念1843年5月首批日本移民抵美，與1869年5月由華工參與興建的橫貫鐵路完工。1992年，美國正式將5月訂為亞太裔傳統月。

要了解亞太歷史，最佳途徑無疑是通過書本和影像。紐約公共圖書館在5月推出了一系列活動，包括作家對談和兒童故事時間，大小讀者都能以自己的方式參與其中。官網上還列出了一系列亞太裔閱讀書單，涵蓋華埠 歷史文獻。

紐約公共圖書館也將特別策畫電影放映單元，精選一系列經典與當代電影，透過影像展現亞裔身分的時代轉變，例如23日將放映講述太平洋島民文化的「海洋奇緣2」(Moana 2)，31日(周六)晚將放映榮獲多項奧斯卡提名的「之前的我們」(Past Lives)。詳情可訪問圖書館官網nypl.org

在歷史悠久的曼哈頓華埠，由非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)主辦的第二屆「華埠故事講述節」(Chinatown Storytelling Festival)也正在舉行中。今年活動聚焦「食物與社區」，亮點之一為由「心目華埠」製作的短片「Artisanal Chinatown: Tofu舖」，記錄了華埠傳統手工豆腐店的工藝與文化傳承，展現藏在華埠小巷內的匠人精神。

第二屆「華埠故事講述節」近日在非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)工作室揭幕，聚焦街拍紀錄片與飲食文化工作坊。(記者范航瑜╱攝影)

走入日常 當代生活文化實踐

亞裔傳統月不只是在作品中回顧歷史，也是一種當代生活的實踐。布碌崙(布魯克林)兒童博物館(Brooklyn Children's Museum)就將文化融入了其每周四的親子活動，包括南亞舞蹈教學、包餃子體驗，以及由紐約新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)帶來的的「花木蘭」故事劇，透過遊戲與戲劇增進文化理解。華埠的美國華人博物館(MOCA)亦將於31日(周六)舉辦端午節家庭歡慶日，安排粽子與香包製作與家庭尋寶遊戲。

布碌崙(布魯克林)兒童博物館將文化融入每周四的親子活動。圖為紐約新苗文藝中心(New York Chinese Cultural Center)帶來的的「花木蘭」故事劇。(取自布碌崙兒童博物館官網)

MOCA每年舉辦端午節慶祝活動，安排粽子和香包製作等活動，吸引很多外族裔小朋友參加。圖為往屆端午節家庭歡慶日。(本報檔案照)

在亞太傳統月，味蕾也是文化的重要媒介。對於偏愛美食的市民，龍騰中華美食節(Dragon Fest)將於24日(周六)在Astor Place舉辦，特色小籠包、北京烤鴨等經典中式料理將悉數亮相。屆時還將搭配熊貓日活動，安排熊貓造型人偶巡遊，營造輕鬆有趣的節慶氛圍。

在亞太傳統月，味蕾也是文化的重要媒介。圖為華埠5月初舉辦的中華美食節。(本報檔案照)

走上街頭 公共空間文化展示

亞裔文化的慶祝也能在更動態的公共空間內找到土壤。24日早上，主題為「團結與多元」的AAPI 5K路跑將於哈德遜河畔舉行，民眾可扮裝參賽、或線上參與，亦可選擇捐款支持亞裔公益組織。

6月1日(周日)壓軸登場的紐約亞太裔傳統月遊行，則在曼哈頓第六大道上展開，從44街行進至55街，預計將吸引眾多社區團體與表演者參與。這場由美國繁榮華埠總會主辦的年度活動已邁入第四屆，從舞獅、傳統服飾到現代創意隊伍，將展示亞太裔文化的多樣性與創造力。

密集的節慶活動不只是僅供觀看，更是呼喚每一個人都參與其中。無論是在圖書館看一部華語電影，抑或在東村街頭品嘗一口北京烤鴨，這些文化片段所組成的，就是亞太族群在紐約這座城市裡流動的身影。