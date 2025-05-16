清涼一夏 總督島藝術季17日開啟

總督島是紐約人的一處夏天旅遊勝地。(記者許君達╱攝影)

5月17日(周六)起，總督島一年一度的藝術季將拉開帷幕，屆時來自多個藝術團體的數百名駐村藝術家將開啟他們的創作之旅；各大演藝團體、創意者、行動者也將紛紛登島獻上他們的表演、創作和設計，讓這個紐約市 內獨特的公共空間每月都有豐富的主題活動。今年的總督島藝術季以「休閒、玩樂」為主題，試圖將都市人從忙碌的日常中抽離出來，尋覓生活的真諦。

總督島碼頭和渡輪是眺望曼哈頓下城天際線的一處絕佳位置。(記者許君達╱攝影)

綠島 水泥都市多了寧靜

位於紐約港灣內、三面與曼哈頓 、布碌崙 (布魯克林)和自由女神像隔水相望的總督島是一個奇妙的空間。它像中央公園一樣為這座水泥都市提供綠色空間，卻又處在一個隔絕的地理位置，不像中央公園那樣「親民」，但多了一份寧靜和純粹。

從地圖上看，這座蛋形島嶼位於出入紐約港和哈德遜河、東河水道的要衝，從殖民時代起，就先後被荷蘭人和英國人當作保衛曼哈頓港口的要塞。17世紀晚期，英國人甚至將殖民地總督府設在島上，以確保安全，這也是總督島之名的由來。美國獨立後，總督島依舊作為重要的軍事存在，直到1996年，海岸警衛隊才撤離，使這座島嶼重歸民間。

總督島上的國家紀念地標威廉姆斯城堡(Castle Williams)建於1807年，坐擁曼哈坦下城全景。(本報檔案照)

目前，島上有兩座歷史建築被列入國家紀念地標名錄，其中位於島嶼西北端的威廉姆斯城堡(Castle Williams)為一座近似圓形的紅砂岩堡壘，始建於1807年。島上北側居中的傑伊堡(Fort Jay)則是一座西方傳統風格的五稜堡，始建於獨立戰爭期間，此後經過多次修繕，成為一座由高牆、深壕與巨砲構成的綜合防禦工事，此後還曾作為軍營和兵工廠而存在。

除兩座城堡外，總督島上最多的是大面積的綠地，以最適宜戶外活動的草地為主，其間點綴著提供綠茵的樹木，而在樹林中，還有歷史建築，其中位於傑伊堡南側的20餘棟老別墅及其周邊的草地，就將作為藝術季的主展場和駐村藝術家的營地。

春天裡的總督島開滿了花，適合親子同樂。(記者顏嘉瑩╱攝影)

傑伊堡上的炮台與炮口所指向的曼哈頓天際線。(記者許君達╱攝影)

夏藝 重塑島上人文景觀

貫穿整個夏秋季節的總督島藝術季是全紐約延續時間最長、規模最大的文化項目之一。每年夏天，總督島都能邀請到全美甚至全球最頂尖的藝術實踐者，他們獲得頂級基金會的資助，但在島上的一切創作和展覽都會一視同仁地免費呈現給公眾。

今年主題藝術季，將用大量經過藝術設計的座椅重新塑造島上的人文景觀，不僅為人們提供最基本的休息功能，也邀請人們停下腳步、反思生活，並與身體周圍的自然重新建立連結；在「玩樂」主題的詮釋中，則會用大膽的互動性作品激發參觀者的歡樂情緒，輔以進取性的色彩與型態運用，以更好地調動人們的感官，為身心帶來全新體驗、引發對生活與生命的重新思考。

來自五區的24家駐村機構也將應合這一主題，並結合各自的族群身分，組織合作藝術家登島創作，用大約五個月的時間構思、交流與創造。其中，紐約台美文藝協會(TAAC)今年的創作主題為「島嶼生態藝術」，數十位來自台灣或其他地區的藝術家將與精神科醫療專業人士和環境專家共同組成團隊，通過藝術表達去探索自然環境與當代人類文化之間微妙且複雜的關係。

每年夏天，總督島上都有著豐富的文化活動與藝術展覽。(記者許君達╱攝影)

總督島上擁有面積廣闊的綠色空間，是紐約這座「水泥森林」中一片真正的綠色森林。(記者許君達╱攝影)

藝術季將在5月17日(周六)和18日(周日)開幕，主辦方還會奉上已連續開展多年的實驗性「干預表演」，作為開幕演出。今年的主題為「土地的型態」(How the Land Lies)，舞者在滾動LED屏幕中的旅行宣傳口號和簽證申請表的背景中，以肢體語言與觀眾互動，並結合當今的時代背景展開思索。演出共進行三場，免費預約網址為https://reurl.cc/paVDlb。

總督島是紐約客夏季休閒避暑的好去處；圖為此前夏季舉行的標誌性活動「爵士年代草坪派對」盛況。（記者洪群超╱攝影）

總督島整個夏季活動項目可參考官網https://www.govisland.com/。前往總督島的渡輪從曼哈頓和布碌崙出發。曼哈頓端的碼頭位於曼島最南端的砲台海事大樓(Battery Maritime Building)，每日登島船班從早7時運營至下午4時15分。成人往返船票5元，僅需在曼哈頓登船前購買，持有紐約市身分證(IDNYC)者、65歲以上或12歲以下、紐約市政府樓(NYCHA)住戶以及現役軍人等均可免費乘船。每周末早7時至上午10時30分之間的船班，則對所有人免費。