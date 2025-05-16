周末好去處／布碌崙大橋公園風箏節登場、心靈漫步布碌崙海濱

布碌崙 大橋公園風箏節

紐約市 內的空域情況複雜、空間擁擠，普通市民通常無法施放小型飛行物。不過，將於5月17日(周六)在東河岸邊舉辦的風箏節是這個區域全年唯一能自由放風箏的一天。期間，市民可免費前往布碌崙(布鲁克林)大橋公園放風箏並享受春風，無論想亲自放風箏，還是欣賞別人的風箏爭奇鬥豔，都可以前往。現場還會有文藝表演、遊戲、手工藝工作坊等活動項目。活動時間為當日上午11時至下午3時，無需報名或預約，地點事布碌崙大橋公園5號碼頭。

蘭德爾島大卡車節

絕大多數男孩小時候也許都曾有過一個「大卡車夢」，那些體型龐大、設計精妙的機械既有一種獨特的美感，又體現了力量與速度。17日(周六)紐約市政府將奉獻出部分消防車、工程車、警用車輛與垃圾車，讓小朋友們盡情享受坐在大卡車內於室內駕駛的快感，駕駛員則會在旁邊講解車輛的功能，並分享在城市中執行工作時的點滴。活動現場還將有小吃、遊戲以及其他與卡車有關的互動項目，活動免費，時間為17日中午12時至下午3時，地點蘭德爾島(Randall's Island)上的阿斯法爾特草坪(Asphalt Pad)。

曼哈頓 公園大道日

曼哈頓中城金融區平日車水馬龍的公園大道(Park Avenue)將在17日(周六)變成行人天堂，由本地社區機構穆雷山社區聯盟(Murray Hill Neighborhood Association)主辦的「公園大道日」主題活動將帶來市集、街頭表演和公共藝術的盛會。屆時，法國藝術家巴托姆皮雷(Michel Bassompierre)動物主題的雕塑作品也將在公園大道亮相。活動免費參加，時間為17日上午10時至下午6時，地點為公園大道34街至40街。

布碌崙海濱心靈漫步

5月是精神健康主題月，位於牙買加灣岸邊的布碌崙雪莉齊曉姆州立公園(Shirley Chisholm State Park)將主辦一場心靈之旅。活動將以海濱漫步為主要形式，徒步路線長約2哩。領隊將在這一段路程中分享幾種正念技巧，帶領參與者在自然之中享受片刻的精神寧靜。活動免費參加，參加者需自備飲水和舒適的服裝鞋帽，16歲以下兒童需有成人陪同。時間是17日早9時至上午11時，集合地點位於布碌崙噴泉大道(Fountain Avenue)950號公園大門前，報名地址https://reurl.cc/GnDL6A。