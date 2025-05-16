我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

周末好去處／布碌崙大橋公園風箏節登場、心靈漫步布碌崙海濱

記者許君達整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

布碌崙大橋公園風箏節

紐約市內的空域情況複雜、空間擁擠，普通市民通常無法施放小型飛行物。不過，將於5月17日(周六)在東河岸邊舉辦的風箏節是這個區域全年唯一能自由放風箏的一天。期間，市民可免費前往布碌崙(布鲁克林)大橋公園放風箏並享受春風，無論想亲自放風箏，還是欣賞別人的風箏爭奇鬥豔，都可以前往。現場還會有文藝表演、遊戲、手工藝工作坊等活動項目。活動時間為當日上午11時至下午3時，無需報名或預約，地點事布碌崙大橋公園5號碼頭。

蘭德爾島大卡車節

絕大多數男孩小時候也許都曾有過一個「大卡車夢」，那些體型龐大、設計精妙的機械既有一種獨特的美感，又體現了力量與速度。17日(周六)紐約市政府將奉獻出部分消防車、工程車、警用車輛與垃圾車，讓小朋友們盡情享受坐在大卡車內於室內駕駛的快感，駕駛員則會在旁邊講解車輛的功能，並分享在城市中執行工作時的點滴。活動現場還將有小吃、遊戲以及其他與卡車有關的互動項目，活動免費，時間為17日中午12時至下午3時，地點蘭德爾島(Randall's Island)上的阿斯法爾特草坪(Asphalt Pad)。

曼哈頓公園大道日

曼哈頓中城金融區平日車水馬龍的公園大道(Park Avenue)將在17日(周六)變成行人天堂，由本地社區機構穆雷山社區聯盟(Murray Hill Neighborhood Association)主辦的「公園大道日」主題活動將帶來市集、街頭表演和公共藝術的盛會。屆時，法國藝術家巴托姆皮雷(Michel Bassompierre)動物主題的雕塑作品也將在公園大道亮相。活動免費參加，時間為17日上午10時至下午6時，地點為公園大道34街至40街。

布碌崙海濱心靈漫步

5月是精神健康主題月，位於牙買加灣岸邊的布碌崙雪莉齊曉姆州立公園(Shirley Chisholm State Park)將主辦一場心靈之旅。活動將以海濱漫步為主要形式，徒步路線長約2哩。領隊將在這一段路程中分享幾種正念技巧，帶領參與者在自然之中享受片刻的精神寧靜。活動免費參加，參加者需自備飲水和舒適的服裝鞋帽，16歲以下兒童需有成人陪同。時間是17日早9時至上午11時，集合地點位於布碌崙噴泉大道(Fountain Avenue)950號公園大門前，報名地址https://reurl.cc/GnDL6A

布碌崙 紐約市 曼哈頓

上一則

紐約客談／華人卡車司機 未來還走得通嗎

下一則

清涼一夏 總督島藝術季17日開啟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙入室搶劫 疑華男持槍脅迫屋主得手10萬元

紐約布碌崙入室搶劫 疑華男持槍脅迫屋主得手10萬元
紐約市華裔逾60萬 最大亞裔族群

紐約市華裔逾60萬 最大亞裔族群
紐約市亞裔人口增長最快 史泰登島5年增幅達60%

紐約市亞裔人口增長最快 史泰登島5年增幅達60%
涉假冒聯邦人員誘90歲婦面交1萬元 華男被捕

涉假冒聯邦人員誘90歲婦面交1萬元 華男被捕

熱門新聞

在日益凸顯的老年貧困問題中，亞裔族群的長者貧困比例也屬各族裔中最高。(記者許君達╱攝影)

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

2025-05-14 07:49
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
示意圖。（美聯社）

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

2025-05-13 15:27
紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

2025-05-13 19:52
州長霍楚(Kathy Hochul)14日宣布，州府將於10月起向符合資格的紐約居民寄發通膨退稅支票，金額最高達400元。(取自州長辦公室)

紐約通膨退稅支票10月寄出 逾820萬家庭最多可獲400元

2025-05-14 14:03
紐約市警局(NYPD)109分局近日發布通緝通告，指出多起發生於皇后區法拉盛地區的搶劫與重大盜竊案件均與微信帳號「daviechen1988」有關。(取自109分局X)

警惕這個微信帳號 假談買賣真搶劫…紐約市警通緝

2025-05-14 17:50

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣