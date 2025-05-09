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「日本大遊行」周六曼哈頓登場 陣容空前展現和風魅力

記者曹馨元／紐約報導
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遊行隊伍將全方位展現日本流行與傳統文化。(圖片源自官網)
遊行隊伍將全方位展現日本流行與傳統文化。(圖片源自官網)

第四屆「日本大遊行(Japan Parade)」將於2025年5月10日(周六)在曼哈頓上西城登場，遊行隊伍將有「進擊的巨人」音樂劇演員團隊、前女子偶像團體NMB48隊長山本彩(Sayaka Yamamoto)等重量級嘉賓參與，全方位展現日本流行與傳統文化；同時，遊行期間也將開放「日本市集」(Japan Street Fair)，提供小吃、手作商品、折紙等豐富體驗。

「日本大遊行」自2022年首次舉辦，由日本駐紐約總領事館主導推動，旨在紀念1860年日本使節首度訪美160周年，同時原本也為了迎接2020年東京奧運而展開。不料受新冠疫情影響延宕，直至2022年方得以首次實現。主辦方表示，大遊行不僅是豐富日本文化的展示，更是對紐約市與日本間長年友誼的象徵與傳承。

傳統、現代 一次大飽眼福

備受全球動漫迷喜愛的「進擊的巨人」2.5次元音樂劇演員團隊，專程從日本來到紐約，參與本次盛大的遊行。飾演艾爾文·史密斯 (Erwin Smith)的大野拓郎、飾演里維(Levi)的松田凌、飾演漢吉·佐耶(Hange Zoë)的立道梨緒奈將與一眾演員班底登場，為紐約市民帶來原汁原味的日本舞台魅力，展現2.5次元音樂劇的獨特風采。

除了年輕族群間盛行的動漫文化外，大遊行也將有太鼓團、武術團體、傳統舞蹈、樂團與行進樂隊等，陣容空前，遊行沿線將充滿日本文化的動感節奏與視覺震撼。

大遊行屆時也將有太鼓團、武術團體、傳統舞蹈、樂團與行進樂隊等。(圖片源自官網)
大遊行屆時也將有太鼓團、武術團體、傳統舞蹈、樂團與行進樂隊等。(圖片源自官網)

日本之夜、市集 同時展開

在遊行活動的前夕，主辦方將今日(9日)晚間舉辦「日本之夜」(Japan Night)，帶來清酒品酩、精緻小食與音樂演出。表演陣容包括「進擊的巨人」音樂劇選段、古箏與三味線合奏以及傳統工藝展示，最終由人氣歌手山本彩帶來壓軸演出。「日本之夜」將於曼哈頓中城的Edison Ballroom展開，門票需額外購買。

與遊行同日登場的「日本市集」，則於西72街舉行，開放時間為上午11時至下午5時。現場將設有來自日本美食嘉年華(JAPAN Fes)合作的20多個攤位，提供銅鑼燒、燒鳥、抹茶、章魚燒等令人垂涎的日本小吃，屆時也有和服租借和購買，以及手作小物等文化類商品。

遊行期間也將舉辦日本市集，提供手作商品、折紙等豐富體驗。(圖片源自官網)
遊行期間也將舉辦日本市集，提供手作商品、折紙等豐富體驗。(圖片源自官網)

名廚領銜 首度設社區領袖

今年的大遊行主席將由國際知名主廚森本正治(Masaharu Morimoto)擔任，這位「鐵人料理」(Iron Chef)節目明星，因擅長融合東西方食材與料理手法而備受業界好評；他於近期也在布碌崙(布魯克林)開設其首家手捲餐廳「Mori Mori」。森本表示，對於擔任本次遊行大會主席感到無比榮耀，並將致力於分享豐富的日本文化。

此外，今年的大遊行也將首度設立「社區領袖」(Community Leader)榮銜，由紐約日裔美國人協會(JAANY)會長佐藤孝治(Koji Sato)擔任，顯示主辦方對日裔社群貢獻的肯定。

本次大遊行將自10日(周六)上午11時開始，遊行隊伍會從曼哈頓上西城81街出發，沿著中央公園西街(Central Park West)一路向南至67街。除了「日本之夜」須購票外，市民可以沿街免費觀賞遊行，更多信息可訪問官網japanparadenyc.org。

大遊行沿線將充滿日本文化的動感節奏與視覺震撼。(圖片源自官網)
大遊行沿線將充滿日本文化的動感節奏與視覺震撼。(圖片源自官網)
遊行隊伍將有多位重量級嘉賓參與，全方位展現日本流行與傳統文化。(圖片源自官網)
遊行隊伍將有多位重量級嘉賓參與，全方位展現日本流行與傳統文化。(圖片源自官網)

日本 曼哈頓 日裔

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