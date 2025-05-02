我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

此時不買待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

急診室醫師忠告：這5種疼痛別輕忽

周末好去處

記者劉梓祁整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

•影響深遠的海洋

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於4日(周日)舉辦亞裔傳統月特別活動，主題為「影響深遠的海洋」，在布朗士的佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)舉行。屆時，護林員將向到場者展示海洋對亞裔文化的重要性，參與者將有機會了解不同海洋相關的傳統藝術，包括航海、漁業以及海洋生態保護的知識。另外，民眾還有機會學習節氣與潮汐的知識，了解海洋如何深植於亞太地區的生活與信仰。活動免費開放，詳情可瀏覽https://shorturl.at/Qagi9。

•觀鳥活動:春季候鳥遷徙

市公園局(NYC Parks)將4日(周日)舉辦觀鳥活動，時間為下午1時至2時，集合地點為曼哈頓中央公園西81街入口。活動中，專業講解員將帶領到場人士探索中央公園內的候鳥棲息地，觀察包括林鶯、猛禽等遷徙鳥類的蹤影。活動適合所有年齡及經驗層級的參與者，且講解員還將分享辨識鳥種技巧，幫助民眾了解不同鳥類的習性與遷徙行為。這場免費活動不僅讓人親近自然，更是春日周末難得的休閒體驗，詳情可參考https://shorturl.at/khnUh。

•自然書法體驗

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於4日(周日)舉辦亞裔傳統月特別活動，主題為「自然書法體驗」，活動將在皇后區法拉盛旁的凱辛納公園(Kissena Park)舉辦，屆時，工作人員將帶領參加者探索大自然與中國書法之間的關聯，介紹象徵自然元素的漢字如何從古代圖畫符號演變為現代書法文字。參與者不僅能學習這些文字的意涵與演變過程，還能親自動手，使用毛筆與宣紙練習書寫，體驗東方傳統藝術的韻味。詳情可參考https://shorturl.at/RFYEr。

•草間彌生藝術工作坊

為慶祝亞裔傳統月，市公園局將於3日(周六)上午10時至下午1時在皇后區法拉盛旁的「Al Oerter Recreation Center」康樂中心舉辦以知名藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)為靈感的藝術工作坊。活動將引導參加者走進草間彌生充滿圓點與鮮豔色彩的奇幻藝術世界，提供預製的陶土雕塑，如南瓜與花朵等象徵性圖騰，讓民眾上色創作，體驗藝術家獨特的創作風格。活動不限年齡，適合親子同樂或藝術愛好者參加，主辦單位將提供所需材料。詳情可參考https://shorturl.at/LrEto。

亞裔 法拉盛 皇后區

上一則

擁抱春日 紐約踏春小徑推薦
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

涉性交易與人口販運 皇后區華男遭重罪指控

涉性交易與人口販運 皇后區華男遭重罪指控
亞裔傳統月 法拉盛圖書館回顧攝影師李揚國

亞裔傳統月 法拉盛圖書館回顧攝影師李揚國
藍色太陽宮╱ 移民二代導演曾佩裕 談華人移民艱辛

藍色太陽宮╱ 移民二代導演曾佩裕 談華人移民艱辛
涉緬因州按摩店性犯罪 法拉盛華男被ICE拘留等待遣返

涉緬因州按摩店性犯罪 法拉盛華男被ICE拘留等待遣返

熱門新聞

中國公民吳納新(左)、江孟英(中)和陳銘棟(右)，因涉入大型禮品卡詐欺被判刑。(新罕布夏州聯邦檢察長辦公室)

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

2025-04-28 14:51
紐約州2026財年預算案通過，將大幅擴大稅收減免範圍，並以寄送支票的方式為紐約納稅人提供通膨退款。圖為州長霍楚4月30日舉行記者會。(州長辦公室提供)

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

2025-05-01 07:31
桑托斯25日抵達法院聆聽宣判。（路透）

前國會眾議員桑托斯詐欺、竊身分 判刑87個月…泣不成聲

2025-04-25 13:02
警方出動約20名員警調查。(記者尤昱程/攝影)

紐約法拉盛劫車槍擊 1警中彈 1嫌落網1人在逃

2025-04-27 12:12
美國2日開始取消小額免稅政策，位於紐約華社的華人物流公司擔心生意此後會不好做。(記者胡聲橋╱攝影)

家鄉特產恐斷炊？取消小額免稅政策 華人物流公司憂生意難做

2025-05-01 19:48
據市清潔局(DSNY)今年1月2日起正式執行的新法規，所有住宅垃圾必須放入不超過55加侖的密封垃圾桶，旨在減少市內堆積的垃圾袋，降低老鼠出沒風險。(記者范航瑜／攝影)

幫老鼠「避孕」…紐約市治鼠患新招 動福團體也支持

2025-04-27 19:45

超人氣

更多 >
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜
5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情

5月4生肖「事業愛情兩得意」運勢開掛 他邂逅高品質戀情
林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿
大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠