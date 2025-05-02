•影響深遠的海洋

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於4日(周日)舉辦亞裔 傳統月特別活動，主題為「影響深遠的海洋」，在布朗士的佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)舉行。屆時，護林員將向到場者展示海洋對亞裔文化的重要性，參與者將有機會了解不同海洋相關的傳統藝術，包括航海、漁業以及海洋生態保護的知識。另外，民眾還有機會學習節氣與潮汐的知識，了解海洋如何深植於亞太地區的生活與信仰。活動免費開放，詳情可瀏覽https://shorturl.at/Qagi9。

•觀鳥活動:春季候鳥遷徙

市公園局(NYC Parks)將4日(周日)舉辦觀鳥活動，時間為下午1時至2時，集合地點為曼哈頓中央公園西81街入口。活動中，專業講解員將帶領到場人士探索中央公園內的候鳥棲息地，觀察包括林鶯、猛禽等遷徙鳥類的蹤影。活動適合所有年齡及經驗層級的參與者，且講解員還將分享辨識鳥種技巧，幫助民眾了解不同鳥類的習性與遷徙行為。這場免費活動不僅讓人親近自然，更是春日周末難得的休閒體驗，詳情可參考https://shorturl.at/khnUh。

•自然書法體驗

市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於4日(周日)舉辦亞裔傳統月特別活動，主題為「自然書法體驗」，活動將在皇后區法拉盛 旁的凱辛納公園(Kissena Park)舉辦，屆時，工作人員將帶領參加者探索大自然與中國書法之間的關聯，介紹象徵自然元素的漢字如何從古代圖畫符號演變為現代書法文字。參與者不僅能學習這些文字的意涵與演變過程，還能親自動手，使用毛筆與宣紙練習書寫，體驗東方傳統藝術的韻味。詳情可參考https://shorturl.at/RFYEr。

•草間彌生藝術工作坊

為慶祝亞裔傳統月，市公園局將於3日(周六)上午10時至下午1時在皇后區法拉盛旁的「Al Oerter Recreation Center」康樂中心舉辦以知名藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)為靈感的藝術工作坊。活動將引導參加者走進草間彌生充滿圓點與鮮豔色彩的奇幻藝術世界，提供預製的陶土雕塑，如南瓜與花朵等象徵性圖騰，讓民眾上色創作，體驗藝術家獨特的創作風格。活動不限年齡，適合親子同樂或藝術愛好者參加，主辦單位將提供所需材料。詳情可參考https://shorturl.at/LrEto。