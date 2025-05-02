擁抱春日 紐約踏春小徑推薦

位於長島北岸的北亨普斯特德海灘公園，是紐約近郊一處親民又寧靜的春日去處。(記者劉梓祁╱攝影)

當春日暖陽灑落紐約市街頭之際，正是走出戶外、親近自然的最佳時節。對生活在都市喧囂中的人們而言，周末和家人沿著林蔭步道散步，或在花叢中尋覓春天的氣息，不僅是逃離鋼筋叢林的片刻喘息，更是一種重新感受四季流轉的美好儀式。本文將推薦幾條距離市區不遠、適合一日來回的春日郊外步道，帶民眾走出城市邊界，擁抱春天的風景。

沉溪草原州立公園 (Sunken Meadow State Park)

沉溪草原州立公園的海邊風光。(記者劉梓祁╱攝影)

位於長島 北岸的沉溪草原州立公園，是紐約近郊極具魅力的春日踏青好去處。從曼哈頓出發，約一小時車程即可抵達這座占地超過1200畝的州立公園，擁有壯觀的海濱砂崖、綿延3哩的海灘和豐富的濕地生態。冰河時期留下的地貌讓這裡成為觀景與健行的絕佳場域，晴朗時甚至可遠眺康州海岸線。近年經過濕地修復工程，潮間帶已重新成為鷺鷥與候鳥的重要棲地，春季尤其適合觀察野生動物與植物萌芽。

位於長島北岸的沉溪草原州立公園，是紐約近郊極具魅力的春日踏青好去處。(記者劉梓祁╱攝影) 位於長島北岸的沉溪草原州立公園，占地超過1200畝。(記者劉梓祁╱攝影)

園內規畫完善，無論是輕鬆散步或健行挑戰皆有選擇。最受歡迎的木棧道貼著海岸線鋪設，適合親子推車與長者同行，一路可欣賞長島海峽的波光粼粼。若欲挑戰體能，則可踏上連接綠帶系統的健行步道，從海平面一路爬升至砂崖山脊，俯瞰整片海灘與濕地風光。此外，園內還設有兒童遊樂區、野餐草坪、釣魚碼頭。

位於長島北岸的沉溪草原州立公園，是紐約近郊極具魅力的春日踏青好去處。(記者劉梓祁╱攝影)

北亨普斯特德海灘公園(North Hempstead Beach Park)

位於長島北岸的北亨普斯特德海灘公園，是紐約近郊一處親民又寧靜的春日去處。公園座落於納蘇郡(Nassau)的華盛頓港(Port Washington)社區，正對曼哈塞特灣(Manhasset Bay)，遠離市區喧囂，僅需約一小時車程即可從市內抵達。雖然占地不大，卻擁有完善的休閒設施與寬闊海濱草坪，適合一家大小一日輕旅行。

位於長島北岸的北亨普斯特德海灘公園，是紐約近郊一處親民又寧靜的春日去處。(記者劉梓祁╱攝影)

園內擁有約四分之三面積的沙灘，波浪平穩、風景開闊，沿岸設有木棧道與觀景平台，是散步、賞鳥、拍攝夕陽的絕佳地點。春季花木初綻，伴隨海風，格外宜人。大片綠地上規畫了棒球場、籃球場、野餐區與兒童遊樂設施，亦有更衣室與淋浴間等貼心配備，非常適合親子同行。公園也經常舉辦音樂會、煙火秀與節慶活動，是當地社區的重要公共空間。

考姆塞特州立歷史公園保護區(Caumsett State Historic Park Preserve)

此公園位於風景優美的半島，延伸進入長島海灣，提供了數哩的步行、慢跑、遠足和自行車小徑，沿途可經過林地、草地、鹽沼以及岩石海岸線。此保護區占地1750畝，以印第安人叫法命名，意為「尖銳岩石旁的地方」，且基本保持未開發狀態，有一條平緩的5.2哩環路小徑供人騎行，還有一條通往海灘的小道，沿途基本被樹林包圍，不僅舒適清涼，還能呼吸新鮮空氣。

考姆塞特州立歷史公園保護區的自然風光。(記者劉梓祁╱攝影)

此外，園內大部分區域被畫為「鳥類保護區」，鹽灘、灌木地與海灘為管鼻鴴、黑嘴鳳頭燕鷗等物種提供繁殖棲地。遊客可以在那欣賞各種野生動植物，比如時常穿梭在路中的野生鹿群；同時還可以參觀歷史建築，如考姆塞特莊園(Caumsett Mansion)，一座建於1921年的大型豪華海景別墅。

考姆塞特州立歷史公園保護區，提供幾哩長的步行、慢跑、遠足和自行車小徑。(記者劉梓祁╱攝影)

田野歷史植物園 (Planting Fields Arboretum State Historic Park)

此公園位於長島蠔灣鎮(Oyster Bay)，以展示園藝多樣性和歷史建築聞名，其占地409畝，擁有多個主題花園、培植溫室以及歷史悠久的科伊大廳(Coe Hall)宅邸。此外，公園還擁有超過200畝林地，和設有5哩的步道，非常適合喜歡在自然中安靜騎行和散步的人，也是任何對園藝和自然風景感興趣人士的必訪之地。

長島蠔灣鎮的田野歷史植物園，是對園藝和自然感興趣人士的必訪之地。(記者劉梓祁╱攝影)