李康生舉辦紐約影展 執導效法李安「兼顧藝術和票房」

紐約藝術電影院Metrograph舉行李康生個人影展，放映「愛情萬歲」、「天邊一朵雲」、「幫幫我愛神」及近期話題作「藍色太陽宮」等片。(中央社)

曾獲台灣金馬獎最佳男主角與香港電影大獎最佳男配角的李康生，在紐約藝術電影院 Metrograph舉行個人影展，放映名留影史的「愛情萬歲」、「天邊一朵雲」，擔任導演的「幫幫我愛神」及近期話題作「藍色太陽宮」，觀眾可一覽李康生超過30年的影像人生紀錄。

紐約藝術電影院Metrograph自3月31日起至5月1日舉行「穿梭時光：李康生焦點」個人影展。上世紀末意外拍攝導演蔡明亮的影片進入影壇，30多年來李康生不僅為台灣留下歷史印記，更把高含金量的時代藝術影像留在國際影壇。

李康生25日起連續3天出席映後座談，他受訪談到自己執導時強調，不堅持那麼藝術，比較不會為自己拍電影，但相較之下也是從蔡導學習的，所以希望拍的電影能夠如同李安導演那般，兼顧藝術和票房，所以還是需要一些明星的加持。

他說：「希望如果自己當導演能夠朝李安的方向那樣做。」

李康生長期與國際影人合作，近期參與新加坡導演楊修華的「默視錄」獲2025香港亞洲電影大獎最佳男配角獎。美籍新銳導演曾佩裕執導的「藍色太陽宮」描述紐約華人移民故事，李康生擔任男主角，全片同樣在國際影展大放異彩，堪稱歐洲與亞洲各大影展最熟悉的華人演員面孔。

談到拍攝已過30年的「愛情萬歲」片中情節被各世代網友翻出，成了台北跨年活動熱門新選項。他回憶說，拍攝時比較沒感覺，但是後來入圍威尼斯主競賽又得了金獅獎，就覺得這部電影應該也算經典，可以一直保存下來。

他笑說，想像不到，因為當時氣氛要大家去大安森林公園哭，陪楊貴媚一起哭，但是看到大家過來就特別高興特別嗨，覺得氣氛很好。

「蔡導也說他等觀眾等了30年，所以他特別的興奮，真的沒想到有這種效果」。

紐約藝術電影院Metrograph與駐紐約台北文化中心合辦「穿梭時光：李康生焦點」影展，除了上述影片，「河流」、「你那邊幾點」、「不散」、「黑眼圈」、「洞」、「小孩」、「我的臭小孩」、「一念」等片也同場放映。