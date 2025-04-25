感受春日氛圍「梅西鮮花展」周日登場 無需預約

梅西鮮花展每年吸引不少民眾。(記者顏嘉瑩╱攝影)

每年春季，「梅西鮮花展」(Macy's Flower Show)都會在曼哈頓梅西百貨 旗艦店舉行，是紐約市 最具代表性的花卉主題展覽之一。展期為期三周，場內不僅陳列多國的花卉，也與知名品牌合作，結合藝術、設計與生活風格，吸引大量市民與觀光客前來參觀。

這項花展最初於1975年在舊金山首度舉辦，原意是透過園藝設計活化百貨商場空間，也讓城市居民在春天來臨時，能在室內感受花卉與季節更迭的氛圍。此後活動逐年擴大，並於1980年代進駐紐約，至今已成為一項年度傳統，許多紐約客每年固定造訪，將其視為春季生活的一部分。

梅西百貨位於中城34街的旗艦店歷史超過百年，是紐約市著名地標之一。每年感恩節的花車大遊行與聖誕櫥窗布置已是城市節慶文化的一部分，而春季的鮮花展，則為商場注入不同的氛圍，也讓市中心充滿自然與設計交匯的色彩。

梅西鮮花展是該百貨每年的重點活動之一。(記者顏嘉瑩╱攝影)

與YSL合作 香氛結合花藝

今年花展主題為「YSL BEAUTY ART OF FLOWERS」，由梅西百貨與時裝奢侈品牌聖羅蘭(YSL)聯手打造。現場主展區呈現香氛與花藝結合的設計空間，搭配品牌今年春季推出的無酒精香氛新品「LIBRE L'EAU NUE」，並提供瓶身雕刻、水彩插畫等現場互動體驗。

活動選擇YSL作為合作品牌，呼應了該品牌創辦人聖羅蘭(Yves Saint Laurent)對於自由、美與創造力的理念，也延續其時尚美學跨足生活設計的風格。

YSL由法國設計師聖羅蘭於1961年創立，品牌風格以創新、獨立與中性風格著稱。聖羅蘭早年曾擔任Dior設計總監，並於1966年推出女性吸菸裝(Le Smoking)，打破性別穿著的傳統界限，影響深遠。

他的設計不僅關注時裝輪廓，也強調穿著者的態度與身分定位。今日的YSL已涵蓋服飾、美妝與香氛系列，並透過聯名與展覽，不斷拓展品牌在藝術與商業之間的可能性。

梅西鮮花展，將花卉與香水結合提供參觀者視覺與嗅覺雙重饗宴。(記者顏嘉瑩╱攝影)

花材源自多國 設沉浸式裝置

花展中的所有花卉皆由厄瓜多、哥倫比亞、泰國及美國多地供應，再由紐約州北部苗圃進行培育與養護，最後集中運送至長島的展覽倉庫完成整體設計。展出花材不僅多樣，整體布置也結合燈光與空間動線，讓民眾在購物之餘，也能在百貨公司內感受到大型花藝展的規模。

根據主辦方說明，今年展區以「夢幻花境」(Dreamy Cloudscapes)與「超現實花園」(Surrealist Gardens)為視覺主軸，分別運用色彩、紋理與立體構造來呈現品牌所傳達的自由與創意氛圍。展場各處設有沉浸式裝置，讓觀眾可自由穿梭於不同主題空間之中，近距離觀察花材與設計之間的細節呼應。

店內主展區打造沉浸式花卉奇境，繽紛設計貫穿整體空間動線。(取自梅西官網)

花束體驗 積木拚組花帶回家

除了主題展區，今年活動也與多個品牌合作，荷美郵輪公司(Holland America Line)在會場打造一條鬱金香花園，模擬荷蘭春季花田風貌。樂高(LEGO)則舉辦Build-a-Bloom活動，讓參觀者能以積木拼組花卉造型並帶回家，增加展覽的參與度與互動性。Karl Lagerfeld Paris品牌則在現場設有花束體驗區，於指定時段為消費滿額的民眾贈送專屬的花，由花藝師現場設計小型花禮，作為購物紀念。

活動期間，觀眾除了能自由參觀花展，亦可參與特定日期舉辦的周邊活動。如「Build-a-Bloom」拼裝體驗，以及品牌合作舉辦的花藝互動展示，安排於5月上旬周末登場，也與母親節檔期呼應，部分櫃位將提供現場限量花禮或創意展示，增添節慶氛圍。

2025年梅西鮮花展自4月27日(周日)起至5月18日(周日)止，於曼哈頓西34街的梅西百貨先鋒廣場旗艦店展出。全場免費對外開放，展區依百貨營業時間運作，無需預約即可入場。展覽詳情與活動時間表可至梅西百貨官方網站查詢，網址點這裡。

樂高紅玫瑰組件呈現春日經典花語，造型細緻、層次分明。(取自梅西官網)