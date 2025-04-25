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周末好去處／法拉盛櫻花健走、雀兒喜日本美食嘉年華

記者尤昱程整理
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日本美食嘉年華 JAPAN Fes

JAPAN Fes日本美食嘉年華將於4月26日(周六)在曼哈頓雀兒喜(Chelsea)登場，讓民眾無需搭乘14小時飛機，即可品嚐地道日式料理。這場大型戶外美食節號稱全球最大規模的日本美食盛會，每年吸引超過30萬人次參加、集結多達1000個攤位。主辦單位表示，活動已從夏季延伸為全年舉辦，今年將在紐約市各地舉辦近30場活動。更多資訊與活動詳情請見官網

FAD設計市集

FAD設計市集(FAD Market)將於4月26日至27日(周日)在布碌崙(布魯克林)歷史中心(Center for Brooklyn History)舉辦，以響應地球月。這場精選時尚、藝術與設計的快閃市集匯聚眾多獨立創作者與品牌，提供各式實用生活好物與送禮靈感，同時支持在地小商業。活動免費入場，並歡迎攜帶毛孩同行。更多資訊請見

曼哈頓砲台公園歷史導覽

曼哈頓砲台公園(Battery Park)歷史導覽(History Tour of The Battery)將於4月26日上午11時至中午12時舉行，由砲台公園保育組織(The Battery Conservancy)導覽員帶領，深入探索這座歷史悠久公園的過往與轉變。活動免費，但需民眾事先報名，詳情與報名請見

櫻花健走：尋櫻之旅

櫻花健走活動(Sakura Search)將於4月27日上午11時至中午12時，在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉行。由Shape Up NYC與健走團體共同帶領，參加者將沿著公園步道尋訪由日裔美國人協會於2001年捐贈的168株櫻花樹，欣賞盛開的岡目櫻(Okame Cherry Blossom)，並以地球儀(Unisphere)與未來之塔(Tower of Tomorrow)為背景拍照留念。集合地點為威利點(Mets-Willets Point)長島鐵路站前。更多資訊請見

曼哈頓 日本 長島鐵路

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