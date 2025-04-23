我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭送畫像 描繪川普「鮮血、傷痕和勇氣」

教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

描述90年代華人社區 電影「紐約往事」演員海選

記者尤昱程／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「紐約往事」角色海選現場。(記者尤昱程╱攝影)
電影「紐約往事」角色海選現場。(記者尤昱程╱攝影)

東煌影視近日在皇后區法拉盛舉辦電影「紐約往事」演員海選，邀請雷自然(Gine Lui)、紐約大學Tisch藝術學院副教授巴多什(Karl Bardosh)、童曉峰與張麗等人擔任評審。現場吸引近30位演員參與選角，為後續拍攝鋪路。

東煌影視共同創辦人施雍偉表示，這部電影由他與合作者改編自自身經歷所撰寫的書籍，內容以1990年代的紐約華人社區為背景，呈現當時幫派盛行、地下經濟活躍的現象。他說，故事靈感來自自己在唐人街與法拉盛從事零售業的經歷，以及後續涉及聯邦案件的經過，希望透過影像將這段歷史呈現出來。

施雍偉說，自己出生並成長於清華大學校園，父親為1950年代從美國回中國任教的留美博士。他1983年赴美，曾經營兩家大型禮品連鎖店，後來因業界糾紛與司法風波面臨人生轉折。

導演暢捷說，該劇本歷時15個月完成，根據主角40年間的經歷發展出完整劇情。他指出，劇情分為兩部分，一為主角在美創業與面對地下世界的掙扎，另一則聚焦進入聯邦監獄後的轉變。片中亦將穿插三段情感線，增添故事層次。

關於選角標準，暢捷表示，並無特定限制，重點在於演員與角色之間的直覺契合。他說，「有些演員一出場，幾秒內就知道適不適合，關鍵在於他有沒有那股特質。」

據主辦單位說明，「紐約往事」劇組預計拍攝一部長約120至130分鐘的劇情片，現階段為初期製作階段，未來將爭取加入演員公會並登上主流平台播映。導演團隊表示，目前選角與籌備工作仍在進行中，後續資訊將透過官網對外公布。

法拉盛 皇后區 華人

上一則

免費巴士 美國都斛同鄉會主辦藤校1日遊

下一則

「皇后崛起」啟動 6月滿滿展覽、表演、社區慶典
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

獨／法拉盛華人家遭闖空門損失數萬 還被寄上百張全新信用卡

獨／法拉盛華人家遭闖空門損失數萬 還被寄上百張全新信用卡
法拉盛圖書館傳炸彈威脅「不准法輪功遊行」 市警封路數小時

法拉盛圖書館傳炸彈威脅「不准法輪功遊行」 市警封路數小時
美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館
紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

熱門新聞

王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
史島一名華裔青年因超速相關紀錄西雅圖入境遭扣押。圖為示意圖。(取材自CBP臉書)

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

2025-04-21 07:49
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14
由於關稅已經高到無法接受，很多批發商選擇將等待清關的進口貨物運回中國，若兩國關稅和談數月未果，很多貨品可能會出現「熔斷」的現象。(記者劉梓祁╱攝影)

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

2025-04-22 19:49
吳建錫特別舉例，番石榴糖這類過去經常放在餐館前台，供顧客免費取用的小零嘴，如今也成了高價品。(記者高雲兒╱攝影)

美中關稅衝擊紐約法拉盛超市、餐館

2025-04-21 06:45

超人氣

更多 >
少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

少吃…菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜