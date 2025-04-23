描述90年代華人社區 電影「紐約往事」演員海選

電影「紐約往事」角色海選現場。(記者尤昱程╱攝影)

東煌影視近日在皇后區法拉盛 舉辦電影「紐約往事」演員海選，邀請雷自然(Gine Lui)、紐約大學Tisch藝術學院副教授巴多什(Karl Bardosh)、童曉峰與張麗等人擔任評審。現場吸引近30位演員參與選角，為後續拍攝鋪路。

東煌影視共同創辦人施雍偉表示，這部電影由他與合作者改編自自身經歷所撰寫的書籍，內容以1990年代的紐約華人 社區為背景，呈現當時幫派盛行、地下經濟活躍的現象。他說，故事靈感來自自己在唐人街與法拉盛從事零售業的經歷，以及後續涉及聯邦案件的經過，希望透過影像將這段歷史呈現出來。

施雍偉說，自己出生並成長於清華大學校園，父親為1950年代從美國回中國任教的留美博士。他1983年赴美，曾經營兩家大型禮品連鎖店，後來因業界糾紛與司法風波面臨人生轉折。

導演暢捷說，該劇本歷時15個月完成，根據主角40年間的經歷發展出完整劇情。他指出，劇情分為兩部分，一為主角在美創業與面對地下世界的掙扎，另一則聚焦進入聯邦監獄後的轉變。片中亦將穿插三段情感線，增添故事層次。

關於選角標準，暢捷表示，並無特定限制，重點在於演員與角色之間的直覺契合。他說，「有些演員一出場，幾秒內就知道適不適合，關鍵在於他有沒有那股特質。」

據主辦單位說明，「紐約往事」劇組預計拍攝一部長約120至130分鐘的劇情片，現階段為初期製作階段，未來將爭取加入演員公會並登上主流平台播映。導演團隊表示，目前選角與籌備工作仍在進行中，後續資訊將透過官網對外公布。