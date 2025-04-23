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「皇后崛起」啟動 6月滿滿展覽、表演、社區慶典

記者尤昱程／紐約報導
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藝術家王迪銘(左)與莊詠善(右)一同在啟動儀式上表演，以移民剛來紐約為題材創作。(記者尤昱程╱攝影)
藝術家王迪銘(左)與莊詠善(右)一同在啟動儀式上表演，以移民剛來紐約為題材創作。(記者尤昱程╱攝影)

每年6月展現皇后區多元文化風貌的「皇后崛起」(Queens Rising)活動，今年邁入第四屆，近日於皇后博物館舉行啟動儀式，宣布由紐約市雲頂世界(Resorts World New York City)成為新任主贊助商。活動內容將持續一整個月，涵蓋展覽、表演與社區慶典，並首度採與在地機構共同策畫模式，強調地方參與文化連結。

皇后區博物館總裁兼執行長塔蘭特(Sally Tallant)表示，今年面臨聯邦預算削減，光是博物館內的紐約全景模型修復計畫就損失35萬元經費。她感謝皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)對文化藝術的持續支持，也呼籲民眾踴躍參與館內節目。

理查茲表示，「皇后崛起」活動源於疫情期間，象徵文化不滅、社區團結。他說，「在全美各地充滿分裂氣氛的當下，我們有責任分享彼此的故事。皇后區的多元就是我們的力量，移民永遠受到歡迎。」

啟動儀式上，藝術家王迪銘與莊詠善共同演出「抵達的迴聲」(Echoes of Arrival)片段，以移民初到紐約的生活心路歷程為靈感，透過敘事與表演交錯呈現，獲得現場熱烈掌聲。兩人表示，該作品為探索個人移民經驗與歷史文化之間的連結。

來自馬來西亞的王迪銘表示，演出內容描繪移民初期從興奮轉為現實適應的過程；來自台灣的莊詠善則談到創作過程讓她重新挖掘當年剛來美國的記憶，排練時情緒一度潰堤，「就像打開心房給人看一樣，原來有些東西埋藏在心底很久了。」

完整活動將於6月展開，包含6月1日(周日)於Resorts World NYC的視覺藝術展覽、6月14日(周六)皇后夜市舞台表演，以及「Queens Scene」系列演出。活動資訊持續更新，詳見官網，網址queensrising.nyc。

「皇后崛起」啟動儀式以藝術串聯社群，預告6月展開全區多元文化慶典。(記者尤昱程╱...
「皇后崛起」啟動儀式以藝術串聯社群，預告6月展開全區多元文化慶典。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 移民 疫情

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