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周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市

記者高雲兒╱紐約報導
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曼哈頓東城尋寶

紐約中城東部商圈(East Midtown Partnership)舉辦的第三屆復活節尋蛋活動即日起已登場，至19日(周六)，邀請12歲以下兒童與家長一起參與。活動期間，商圈多家商戶將在店內藏放糖果彩蛋與特別金蛋，歡迎小朋友在各店營業時間內前往尋找，每個孩童在每間店內限取一顆彩蛋。參與此次活動的共有20多家店舖，涵蓋餐廳、酒店、零售商等，活動旨在為社區家庭帶來歡樂與互動，詳情可查詢這裡

兒童博物館復活節活動

曼哈頓兒童博物館(Children's Museum of Manhattan)將從即日起至20日(周日)，在館內舉辦復活節主題活動，包括全館彩蛋尋寶、繪製復活蛋、彩蛋籃編織、偶劇彩蛋遊戲等豐富內容，適合家庭一同參與、寓教於樂。活動地點為曼哈頓上西城第83街212號，歡迎提前購票入場，與孩子共度充滿創意與驚喜的復活節假期，門票17元，買票詳情請查看這裡

皇后區農場博物館彩蛋尋寶

位於皇后區的皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)19日將舉辦年度復活節活動「鄉村農場彩蛋尋寶」(Barnyard Egg Hunt)，歡迎各年齡層兒童與家庭參與。活動包含彩蛋尋寶、戶外遊戲、幹草車搭乘、美食攤位，以及與裝扮角色Whiskers兔合照等，活動時間為上午10時至下午5時。參加者需自備彩蛋籃，門票為每人16元，地址為小頸大道(Little Neck Pkwy)73-50號。買票網址點這裡

布碌崙復活節活動

布碌崙(布魯克林)的Time Out Market紐約市集將於20日下午1時至5時舉辦復活節慶祝活動，活動開放給公眾參加，內容包括主題互動、美食供應和現場音樂演出等。活動期間，復活節兔將出現在現場供民眾拍照。活動地點為布碌崙水街(Water Street)55號，適合家庭與朋友一同前往。活動免費，但需註冊，網址點這裡

復活節 布碌崙 皇后區

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