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皇后區夜市搶先場 吃遍60國美食 每份只要5到6元

記者曹馨元／紐約報導
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Mama Malaysia將帶來牛肉仁當、叄巴蝦、烏達等經典馬來小吃。(記者曹馨元／攝影)
Mama Malaysia將帶來牛肉仁當、叄巴蝦、烏達等經典馬來小吃。(記者曹馨元／攝影)

第10季的皇后區夜市將於12日(周六)與19日(周六)帶來「搶先場」活動，食客可以一次性飽嘗來自近60個國家、上百個攤位的平價美食；而夜市也將在本季延續每份食品5元或6元的價格上限，讓紐約市民毫無經濟負擔地一飽口福。

自2015年開辦以來，皇后區夜市已吸引超過300萬遊客，成為紐約市文化和美食的重要地標。夜市不僅連續兩年蟬聯「今日美國」(USA Today)評選的「美國最佳城市美食節」第一名，也曾多次榮獲「紐約時報」、「紐約雜誌」等權威媒體的高度評價，被譽為「最實惠美食」、「最佳戶外用餐地」等。

皇后區夜市創辦人王榮光(John Wang)表示，由於通貨膨脹為商家帶來巨大成本壓力，他原本想透過尋求贊助來幫助商家免除攤販費用，但有超過80%的商家表示，願意維持每份食物5元或6元的超低價格上限，「這讓我十分感動，因為這說明了，商家對我們夜市非常有信心。」

在日前舉行的發布會上，皇后區夜市邀請多家首次亮相的攤位，展現了來自越南、烏克蘭、馬來西亞、和加勒比海等地的特色風味。王榮光介紹道，本次皇后區夜市將帶來70餘個食物攤位、30餘個飲品攤位，涵蓋來自近60個國家的美食。

Mama Malaysia的攤主Winnie表示，本次夜市她將帶來牛肉仁當、叄巴蝦、烏達等經典馬來小吃，並配有椰漿飯，所有的食物均僅售5元，「我們目前沒有實體店，所有的菜品都是我在自家廚房準備的，也讓食物口味像給自家人準備的一樣正宗、溫暖」。

與往年一樣，夜市將於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)紐約科學館外舉行。今年將出售12日、19日有限數量的特別預覽票，票價為5元、需提前購買，12歲以下兒童免費。如果現場有剩餘票，票價將以8元出售，所有門票淨收入的至少20%將捐贈給慈善事業，更多信息可於官網查看queensnightmarket.com。

在日前舉行的發布會上，皇后區夜市邀請多家首次亮相的攤位，展現了來自越南、烏克蘭和...
在日前舉行的發布會上，皇后區夜市邀請多家首次亮相的攤位，展現了來自越南、烏克蘭和加勒比海等地的特色風味。(記者曹馨元／攝影)
自2015年開辦以來，皇后區夜市已吸引超過300萬遊客，成為紐約市文化和美食的重...
自2015年開辦以來，皇后區夜市已吸引超過300萬遊客，成為紐約市文化和美食的重要地標。(記者曹馨元／攝影)
夜市也將在本季延續每份食品5元或6元的價格上限，讓紐約市民毫無經濟負擔地一飽口福...
夜市也將在本季延續每份食品5元或6元的價格上限，讓紐約市民毫無經濟負擔地一飽口福。(記者曹馨元／攝影)
本次皇后區夜市將帶來70餘個食物攤位、30餘個飲品攤位，涵蓋來自近60個國家的美...
本次皇后區夜市將帶來70餘個食物攤位、30餘個飲品攤位，涵蓋來自近60個國家的美食。(記者曹馨元／攝影)

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