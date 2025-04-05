全球精英林肯中心音樂會 逾500選手共襄盛舉

由旅美鋼琴家、博士李濤策畫的「2025全球精英林肯中心音樂會」日前在林肯中心舉辦，吸引了來自全美各地的500多位選手參與。(主辦方提供)

由李濤博士國際音樂學院等機構主辦的「2025全球精英林肯中心音樂會」日前登陸林肯中心，吸引了來自全美各地的500多位選手參與，選手年齡從六歲至70多歲不等。本次音樂會的導演、鋼琴家李濤在會上宣布成立全球音樂家協會(Global Musicians Association, GMA)，國會議員孟昭文 (Grace Meng)當日也通過代表，授予李濤「傑出貢獻獎」。

音樂會上半場由特邀嘉賓藝術家、合唱團和重奏組合演出，下半場則展示了美東舞蹈學校優秀節目及學生才藝。演出形式包括古典音樂、現代音樂劇、古箏、古琴、器樂合奏、童聲和成人合唱、百老匯 音樂劇、快板、說書和舞蹈等，會上孟昭文也授予李濤「傑出貢獻獎」，由紐約皇后畫院院長劉比華代表頒獎。

李濤在音樂會上宣布，全球音樂家協會(GMA)已在紐約註冊成立。協會將與國際及中國各地音樂家協會合作，打造藝術文化交流平台，未來定期舉辦學術研討、演出講座、藝術節和音樂會。

「熱愛藝術、增進友誼、樹立良好的價值觀和藝術追求，是協會的宗旨。我們歡迎全球音樂愛好者加入，參與更多高品質的藝術活動，共同推動藝術文化的國際交流」，李濤表示。