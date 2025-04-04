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跨文化狂歡、味蕾盛宴 紐約戶外美食節回歸

記者范航瑜╱紐約報導
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即將登場的巨龍中華美食節，有特色小籠包、北京烤鴨等經典中式料理。(取自巨龍中華美食節官網)
即將登場的巨龍中華美食節，有特色小籠包、北京烤鴨等經典中式料理。(取自巨龍中華美食節官網)

又是一年春暖花開時，紐約市的戶外活動也在經歷了一個冬天的沉寂後悉數上演；除踏青、野餐、運動以外，紐約市民還將迎來精彩紛呈的戶外美食節，無論是異國料理還是童年小吃，都能在這裡逐一體驗、打開味蕾，讓人大快朵頤。

得益於移民文化的多樣性，紐約市已成為全球美食薈萃地，而美食節則是紐約春日裡不可或缺的一部分。像是歷史最悠久的「第九大道美食節」自1973年起舉行，雲集眾多餐廳酒吧的「地獄廚房」(Hell's Kitchen)化身美食天堂，吸引數萬名市民共襄盛舉。

如今，美食節目的不僅是品嚐美食，更是一場提供給社區的跨文化狂歡，紐約客能夠在美食節上觀看表演、購買手工藝品，甚至賞花賞春。無論是白天的戶外集市，還是夜晚的燈火夜市，每一場美食節都帶來豐富的飲食體驗和難忘的春日回憶。

Smorgasburg 全美最大

1969年，名為「伍德斯托克」的音樂節吸引了40萬人參與，被譽為搖滾音樂史上的重要節點。今天在紐約，也有一場美食節被譽為「美食界的伍德斯托克」，那就是Smorgasburg。

Smorgasburg最初於2011年作為布碌崙(布魯克林)跳蚤市場(Brooklyn Flea)的延伸活動推出，逐漸成為紐約客喜愛的美食集市。作為全美最大的露天美食節，Smorgasburg每年都有數十家新攤位加入，無論是創意十足的拉絲彩虹烤起司麵包、還是傳統的超大份西班牙海鮮飯，這裡應有盡有。

Smorgasburg今年將迎來第15個年頭，將從4月的第一個周末起，一直舉行至10月的最後一個周末，活動將在三地上演：每周五在曼哈頓世貿中心(World Trade Center)、周六在布碌崙威廉斯堡的瑪莎約翰遜州立公園(Marsha P. Johnson State Park)、每周日則在布碌崙展望公園(Prospect Park)，營業時間均為上午11時至下午6時。

皇后區夜市 風味多元

如果不想前往曼哈頓，皇后區的居民也能在法拉盛體驗國際風味，皇后區夜市將於4月12日(周六)、19日(周六)在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)舉辦，這裡既有華人熟悉的福州小吃，也有柬埔寨、秘魯和委內瑞拉等國的特色料理。夜市從下午4時至午夜開放。

夜市創辦人王榮光(John Wang)表示，「紐約市的多元文化令人自豪，我們希望透過美食慶祝這一點」，王榮光強調，夜市始終堅持低價策略，讓更多市民能以親民價格品嘗全球風味，「這是一封獻給紐約市的情書」。去年，皇后區夜市所有食品價格均為6元及以下。

亞洲美食節 輪番上場

對於那些對「白人飯」不太感冒的市民，紐約市也提供了豐富的亞洲美食節選擇，讓食客們即便身居異鄉也能品嘗到正宗的亞洲風味，甚至能夠找回童年回憶。

巨龍中華美食節將於4月13日(周日)在阿斯托廣場(Astor Place)、20日(周日)在第六大道(6th Avenue)舉辦，冰糖葫蘆、特色小籠包、北京烤鴨等經典中式料理將悉數亮相。

日本節(Japan Fes)則匯聚了拉麵和章魚燒等美食，4月5日(周六)在曼哈頓東村、6日(周日)、19日(周六)曼哈頓上西區、26日(周六)雀兒喜(Chelsea)及27日(周日)皇后區阿斯托里亞(Astoria)舉行，活動時間為上午10時至下午6時。

即將登場的巨龍中華美食節，有特色小籠包、北京烤鴨等經典中式料理。(取自巨龍中華美...
即將登場的巨龍中華美食節，有特色小籠包、北京烤鴨等經典中式料理。(取自巨龍中華美食節官網)
日本節則匯聚日式鬆餅、拉麵、章魚燒等日式美食。(取自Japan Fes官網)
日本節則匯聚日式鬆餅、拉麵、章魚燒等日式美食。(取自Japan Fes官網)
巨龍中華美食節將於本月在阿斯托廣場、第六大道舉辦。(取自巨龍中華美食節官網)
巨龍中華美食節將於本月在阿斯托廣場、第六大道舉辦。(取自巨龍中華美食節官網)
被譽為「美食界伍德斯托克」的Smorgasburg於4月回歸，迎來第15個年頭。...
被譽為「美食界伍德斯托克」的Smorgasburg於4月回歸，迎來第15個年頭。(取自Smorgasburg官網)
皇后區夜市將於法拉盛草原可樂娜公園舉辦。(記者范航瑜╱攝影)
皇后區夜市將於法拉盛草原可樂娜公園舉辦。(記者范航瑜╱攝影)
皇后區夜市將於法拉盛草原可樂娜公園舉辦，以價格低廉聞名。(記者范航瑜╱攝影)
皇后區夜市將於法拉盛草原可樂娜公園舉辦，以價格低廉聞名。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 皇后區 曼哈頓

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