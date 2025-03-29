海外崑曲社 30日在拉盛春季公演

紐約「海外崑曲社」將於3月30日下午在紐約法拉盛市政廳舉辦春季演出。(主辦方提供)

紐約「海外崑曲社」將於3月30日下午在紐約法拉盛 市政廳舉辦春季崑曲專場演出。本次演出由海外崑曲社傳習班學員擔綱，旨在弘揚崑曲藝術，並為戲曲愛好者呈現一場高水準的戲曲盛宴。

本次公演涵蓋了崑曲經典劇目《玉簪記》、《牡丹亭》、《長生殿》的精彩選段。其中，《琴挑》、《遊園》、《驚夢》等選段膾炙人口，描繪了才子佳人的愛情故事，《長生殿》〈小宴〉則呈現了唐明皇與楊貴妃的宮廷生活片段. 這幾折經典劇目展現了崑曲細膩唯美的唱腔、優雅傳神的身段以及深厚的文化底蘊。

海外崑曲社多年來致力於崑曲的傳承與推廣，吸引了眾多海外戲曲愛好者參與學習、研習和演出。此次春季公演不僅是學員們的學習成果展示，更希望藉此機會讓更多人感受到崑曲這一「百戲之祖」的獨特魅力。

演出節目有：《玉簪記》〈琴挑〉／《牡丹亭》〈遊園〉／《牡丹亭》〈驚夢〉／【山坡羊】（彩唱）／《玉簪記》〈琴挑〉／【懶畫眉】（清唱）／《牡丹亭》〈尋夢〉／【懶畫眉】（彩唱）／《長生殿》〈小宴〉

時間： 2025年3月30日下午1點鐘

地點： 紐約皇后區 法拉盛市政廳

137-35 Northern Blvd., Flushing, NY 11354

「海外崑曲社」歡迎民眾前往觀賞，共享崑曲之美。