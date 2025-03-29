我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

海外崑曲社 30日在拉盛春季公演

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約「海外崑曲社」將於3月30日下午在紐約法拉盛市政廳舉辦春季演出。(主辦方提供)
紐約「海外崑曲社」將於3月30日下午在紐約法拉盛市政廳舉辦春季演出。(主辦方提供)

紐約「海外崑曲社」將於3月30日下午在紐約法拉盛市政廳舉辦春季崑曲專場演出。本次演出由海外崑曲社傳習班學員擔綱，旨在弘揚崑曲藝術，並為戲曲愛好者呈現一場高水準的戲曲盛宴。

本次公演涵蓋了崑曲經典劇目《玉簪記》、《牡丹亭》、《長生殿》的精彩選段。其中，《琴挑》、《遊園》、《驚夢》等選段膾炙人口，描繪了才子佳人的愛情故事，《長生殿》〈小宴〉則呈現了唐明皇與楊貴妃的宮廷生活片段. 這幾折經典劇目展現了崑曲細膩唯美的唱腔、優雅傳神的身段以及深厚的文化底蘊。

海外崑曲社多年來致力於崑曲的傳承與推廣，吸引了眾多海外戲曲愛好者參與學習、研習和演出。此次春季公演不僅是學員們的學習成果展示，更希望藉此機會讓更多人感受到崑曲這一「百戲之祖」的獨特魅力。

演出節目有：《玉簪記》〈琴挑〉／《牡丹亭》〈遊園〉／《牡丹亭》〈驚夢〉／【山坡羊】（彩唱）／《玉簪記》〈琴挑〉／【懶畫眉】（清唱）／《牡丹亭》〈尋夢〉／【懶畫眉】（彩唱）／《長生殿》〈小宴〉

時間： 2025年3月30日下午1點鐘

地點： 紐約皇后區法拉盛市政廳

137-35 Northern Blvd., Flushing, NY 11354

「海外崑曲社」歡迎民眾前往觀賞，共享崑曲之美。

法拉盛 皇后區

上一則

川普要關「美國之音」 紐約法官暫擋下：武斷草率

下一則

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛「新世界商城」大火 華裔長者受困3小時

紐約法拉盛「新世界商城」大火 華裔長者受困3小時
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
紐約法拉盛民團集會抗議公園建賭場 不滿加劇經濟不平等

紐約法拉盛民團集會抗議公園建賭場 不滿加劇經濟不平等
8旬嫗收2萬元水費單 劉醇逸籲環保局負責

8旬嫗收2萬元水費單 劉醇逸籲環保局負責

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部