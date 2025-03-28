紐約5大區賞櫻 萬棵櫻樹造夢幻春景 3、4月紛紛綻放

中央公園72街至96街的櫻花山，園內是最為熱門的賞櫻點。(圖片取自中央公園保護協會)

隨著天氣轉暖，春天的花季也即將以粉嫩的面貌迎接紐約客，終於結束了數個月的寒冷。3月底的重頭戲便是萬眾矚目的櫻花季，接下來幾周，全市上萬棵櫻花將陸續綻放，交織成如夢似幻的景色。雖大多數的櫻花花期將會在4月中展開，但隨著品種以及冬天趨短的氣候，櫻花的開花時間較過去提前，且加上建築密度與道路鋪設面積影響，使得城市內形成微氣候效應，導致城市內的櫻花通常較上州更早開花，如寒緋櫻(Okame)通常自3月中便會開花，而染井吉野櫻(Yoshino)、關山櫻(Kwanzan)則是將在4月開始綻放。

櫻花公園位於曼哈頓的晨邊高地，緊鄰哈德遜河，也是紐約市著名的賞櫻地點之一。(圖片取自市公園局)

曼哈頓 沿哈德遜河欣賞

作為紐約市 的肺，中央公園內的自然景觀吸引市民趨之若鶩，72街至96街的櫻花山(Cherry Hill)則是最為熱門的賞櫻 點，吉野櫻和關山櫻在4月中百花齊放，是許多遊客與攝影愛好者的心之所向。而公園水庫(Central Park Reservoir)的東側步道上也可找到櫻花樹的身影，雖然較為分散，但搭配水庫和周圍景觀，能拍出色彩更為繽紛的景致。櫻花公園(Sakura Park)則位於曼哈頓的晨邊高地(Morningside Heights)，緊鄰哈德遜河(Hudson River)，也是紐約市著名的賞櫻地點之一。1912年日本政府贈送的2000棵櫻花樹則主要由染井吉野櫻和關山櫻組成，每到春天粉嫩的花朵盛開，民眾可租借自行車沿著哈德遜河騎行欣賞。

布碌崙 植物園 看櫻瀑布

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)擁有超過200棵櫻花樹，其中76棵是沿著著名的櫻花大道(Cherry Esplanade)排列。除吉野櫻與關山櫻外，植物園的日本山水花園(Japanese Hill-and-Pond Garden)還有樹形特別的「垂枝櫻」(Weeping Cherry)，鮮明又與眾不同的花種形成瀑布的景色。此外，布碌崙植物園也將在4月22日至25日舉辦櫻花慶典，遊客可購票參加夜間賞櫻(Hanami Nights)活動，在燈光映照之下欣賞晚間的櫻花。除植物園外，能眺望曼哈頓天際線的日落公園，也在去年種植了100多棵櫻花樹，將在今年春天首次綻放。

布碌崙植物園擁有超過200棵櫻花樹，園內的日本山水花園還有樹形特別的「垂枝櫻」。(圖片取自布碌崙植物園官網)

另一方面，展望公園、青木墓園(Green-Wood Cemetery)和瑪莉亞赫南茲公園(Maria Hernandez Park)也分布著許多櫻花樹。

皇后區 花海搭銀色球體

法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)是皇后區最大的公園之一，也是欣賞櫻花的絕佳地點。每年春天，公園內的寒緋櫻將率先綻放，成為全市最早迎來櫻花盛開的地方之一，特別是在標誌性的地球儀雕塑附近，粉色花海與銀色球體相映成趣，形成壯觀景色。此外，公園內還有吉野櫻和關山櫻分布在湖畔步道與綠地區域，通常在4月中至5月初開花。最佳的賞櫻方式是沿著湖區悠閒漫步，或是在草坪上野餐，靜享春日美景。

法拉盛草原可樂娜公園是紐約市皇后區最大的公園，也是欣賞櫻花的絕佳地點。(圖片取自市公園局)

另外，長島市(LIC)Hunter's Point South Park的染井吉野櫻則為河濱公園增添浪漫氛圍，而皇后區植物園(Queens Botanical Garden)的「櫻花圈」(Cherry Circle)內的多棵櫻花樹，以及阿斯托里亞(Astoria)的Rainey Park東河畔也將綻放充滿寒緋櫻和關山櫻的美麗花海。

紐約植物園占地250畝並擁有500多棵櫻花樹。(圖片取自紐約植物園官網)

布朗士 百種櫻樹成美景

紐約市最為知名的賞櫻去處非紐約植物園(New York Botanical Garden)莫屬，占地250畝並擁有500多棵櫻花樹。每到春天，品種多達100種的櫻花樹姹紫嫣紅，形成難忘美景。民眾可在植物園內的櫻桃谷(Cherry Valley)、羅斯針葉樹園(Ross Conifer Arboretum)以及南邊三園區欣賞，還可參加園藝課程或是在植物園的線上典藏查詢更多與櫻花相關的知識。園區於周二至周日上午10時至下午6時開放，成人票價為35元至39元間，紐約市民則可在周三全天免費入場，其餘時段則需在現場提供居住證明購買。

位於史泰登島的丁香湖公園是最受歡迎的賞櫻地點，最佳觀賞地點包括湖邊步道和拱橋周邊，櫻花樹密集且視野開闊。(圖片取自市公園局)

史島 花景倒映湖畔最美

史島擁有多個適合賞櫻的景點，其中丁香湖公園(Clove Lakes Park)和銀湖公園(Silver Lake Park)是最受歡迎的賞櫻地點。櫻花樹沿著湖畔綻放，倒映在平靜的水面上，相互照映出優美景色。而溫港文化中心植物園(Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)內的Cottage Row也種植多棵櫻花樹，營造詩意盎然的氛圍。

若想在更廣闊的自然環境中欣賞櫻花，不妨前往託滕維爾的會議廳公園(Conference House Park)，櫻花樹點綴在綠地間，與歷史建築相互輝映，增添獨特魅力。

若想到五大行政區外探索，新州紐華克市(Newark)的Branch Brook Park擁有超過5300棵櫻花樹，是全美最大櫻花園之一。公園在春季將舉辦一系列與櫻花相關的活動，如步行與自行車比賽，以及年度慶典，將有日本文化展覽、現場音樂表演與兒童等活動，讓遊客在賞櫻的同時體驗豐富多元的文化氛圍。

想要掌握精準的開花時間與地點，可搭配使用布碌崙植物園的「CherryWatch 線上追蹤系統」查看櫻花狀態，並透過「紐約市街道樹地圖」(NYC Street Tree Map)中的「Japanese Flowering Cherry」類別查看市內櫻花樹的確切位置。