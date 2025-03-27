女性主義視角審視中國風 大都會博物館新展登場

MET新展聚焦中國風對歐洲影響，圖為約1760至1780年的吸菸女子彩繪。(攝影╱Peter Zeray╱The MET)

曼哈頓大都會 藝術博物館(MET)即日起推出名為「怪誕之美：女性主義視角下的中國風」(Monstrous Beauty: A Feminist Revision of Chinoiserie)的展覽，從女性主義角度探究歐洲瓷器，呈現東方美學是如何影響西方藝術、設計與生活。

據MET介紹，17世紀以來，來自中國的瓷器在歐洲引發「中國風」(Chinoiserie)的裝飾風潮，揉合了歐洲對東方的幻想與迷思，以及社會對女性、兩性與種族的新興想像。為此，該展覽探討瓷器如何塑造過往歐洲女性的身分，並探討亞洲女性長期以來被構建的刻板印象。

館方希望此次展覽能夠打破將中國風視作與現世無關、純粹無害的幻想，批判與重審該風格中蘊含的態度，展現如何將負面的刻板形象，重新詮釋為女性力量的象徵。

以女性主義視角審視中國風，大都會藝術博物館新展開幕。圖中為Monster: Black。(攝影╱Eileen Travell╱The MET)

MET執行長霍林(Max Hollein)表示，展覽探討了18世紀歐洲中國風多面向的影響，不僅聚焦藝術之美，也突顯出此類藝術形式，是如何反映、扭曲甚至影響女性身分在各個時代的形成與認知。觀眾將重新審視歷史，並對過去產生全新的理解。

歐洲雕塑與裝飾藝術部副策展人穆恩(Iris Moon)則指，展覽是一場對過去負面論調的「必要解構」，並「重新講述中國風的歷史。」

以女性主義視角審視中國風，大都會藝術博物館新展開幕。中庭為藝術家李受徑作品。(攝影╱Eileen Travell╱The MET)

本展覽囊括近200件歷史與當代作品，時序自16世紀的歐洲藝術，橫跨至現代亞洲及亞裔 女性藝術家之裝置創作。在展覽區域中庭，呈現有藝術家李受徑(Yeesookyung)以「金繼」(Kintsugi)修補破碎瓷器，並塑造成「怪物」般的造型。

展覽還包括一件由藝術家張怡(Patty Chang)創作的新作品「深淵」(Abyssal)，其為一張以未上釉生瓷土打造、遍布洞孔的全尺寸按摩床。展覽結束後，該作品將被沈入太平洋海底。張怡指，希望以此探討生命的延續、再生與轉變，並喚起對2021年亞特蘭大 槍擊案中六位遇難亞洲女性按摩師的集體記憶。