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周末好去處／布碌崙歷史中心「軌跡」展 揭示與奴隸制聯繫

記者高雲兒整理

布碌崙(布魯克林)歷史中心最近推出全新展覽「軌跡」(Traces)，揭示布碌崙與奴隸制的深刻聯繫。展覽將持續至8月30日，期間免費向公眾開放。觀眾將有機會透過檔案文件、個人敘述和藝術作品，深入了解奴隸制與當地的歷史聯繫及其對當代社會的深遠影響。此外，展覽期間還將舉辦一系列免費活動，包括家譜研討會、專題討論、教育活動以及步行導覽，旨在引導觀眾深入探討歷史、身分和正義等議題，豐富觀展體驗。展覽地點為128 Pierrepont Street，開放時間為周一到周六。

摩天大樓博物館女建築師展

為慶祝女性歷史月，摩天大樓博物館將舉辦慶祝女性歷史月的特別展覽，幫助民眾了解許多女性建築師如何通過建築設計改變城市天際線。孩子們可以選擇自己喜愛的建築師，根據其獨特風格創作自己的作品。活動免費，需提前預約，每位兒童需由家長陪同。地點位於砲台公園(Battery Park)39號的摩天大樓博物館。活動時間為8日(周六)上午10時30分，預約網址為skyscraper.org/family_programs/women-in-architecture/[email protected]

布碌崙大橋父母夏令營博覽會

布碌崙大橋父母(Brooklyn Bridge Parents)9日(周日)將舉辦CAMPTOPIA夏令營博覽會，呈現數10種夏令營和活動體驗，免費活動包括魔術表演、音樂劇工作坊、動畫製作、藝術與手工、STEM與機器人等。孩子們有機會嘗試機器人搭建、木工和編程項目，適合三至12歲兒童。活動免費，適合全年齡參與，時間為9日12時到下午3時。地址將在切爾西區Pier57。註冊地址為https://shorturl.at/F0K5v。

社區書店喜劇秀 持罐罐入場

Word Up社區書店將舉辦「喜劇罐罐秀：為人民冰箱募款」喜劇慈善活動，讓大家在笑聲中支持食物援助計畫，幫助有需要的人。多個頂尖喜劇演員將登台表演，帶來一場充滿歡笑的夜晚。活動地點位於華盛頓高地的Word Up社區書店，地址為876 Riverside Drive。入場方式為攜帶一罐非易腐食品作為門票，並建議捐贈5元。活動將於7日(周五)5時30開門，持續到晚上9時。註冊地址為https://www.wordupbooks.com/event/comedy-can-can-benefit-peoples-fridge。

布碌崙 布魯克林

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