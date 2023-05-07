魅力亞洲嘉年華 展現亞裔多元文化

魅力亞洲嘉年華活動在法拉盛舉辦，展現亞裔多元文化與美食。(記者鄭怡嫣／攝影)

為慶祝亞太裔傳統月，「魅力亞洲」(The Charm of Asia)嘉年華活動6日在法拉盛天廣新天地(Tangram)展開，為期兩天，展示來自中國、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等多個國家的傳統文化、文藝表演與特色美食 ，吸引數千民眾參加。

此次活動由美國亞裔 活動中心與美國福建僑聯總會聯合主辦，並獲得紐約市長亞當斯(Eric Adams)、國會眾議員 孟昭文等亞裔民選官員，以及眾多亞洲國家駐紐約領事館支持。活動中心主席顏天怡及僑聯總會會長陳鍵榕說，活動以亞裔多元文化為主題，在展現傳統服飾、藝術表演、地方美食的同時，也為重振社區經濟和旅遊業盡一份心力。

紐約州眾議員金兑錫表示，活動展示了亞裔社區團結有力，慶祝多樣化文化，希望各亞裔社區繼續攜手，共同抵抗仇亞犯罪與暴力。中國駐紐約總領館領事邢玉臨表示，亞洲有豐富的風土人情和多元文化，活動中不乏北京烤鴨、餃子等各色美食，事實上美食文化也體現了一個國家的獨特秉性、個性以及風土，華人能啃嘴硬的骨頭，也能吃最軟的發糕，中華美食也博大精深。

嘉年華活動中，來自各個亞洲國家的美食也確實成為一個亮點，吸引民眾品嚐；皇后區艾姆赫斯特小商家Moe Chan，帶來了在緬甸種植的生態咖啡，咖啡種植在海拔3000呎以上高山以及大樹樹蔭下，保護當地森林免於被砍伐。印尼斑蘭椰汁千層糕、毛綠豆糕、馬來椰漿飯、泰國露楚(Luk Chup)甜點等也深受歡迎。