市府砸2億改造辦公樓 讓雇員返工

市府花2億改造辦公場所以便另8萬雇員安全返工。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)23日宣布，紐約市已花費超過2億元，改造市府辦公大樓以符合安全防疫規定和人流兼容措施，從而使另外8萬名市府雇員得以重返工作崗位。

然而，市府一些雇員表示，即使辦公樓已改善，但他們仍擔心白思豪在疫情 期間缺乏細節的安排和決定，會成為影響安全的重要因素。

白思豪在一份聲明中表示，紐約市將不遺餘力、確保雇員安全重返工作場所上班，「在這場大流行期間，雇員們仍不疲不倦地為紐約市民服務，我期待辦公大樓重新開放，做足準備歡迎他們回來。」

根據市府重開計畫，每天約有40%的市府員工將回到辦公室，而市長辦公室也將把員工人數調回50%；市府表示，這一回歸將為曼哈頓空置的商業區注入活力，並鼓勵其他公司效仿。

在此之前的幾個月裡，開發商和擁有主要寫字樓的業主們一直在對市府施壓，疫情期間，由於擔心在家辦公可能成為一種常態，房產價值呈直線下跌。

除了這些即將返回辦公室的的市府員工外，紐約市還有大約22萬名一線工作人員和急救人員，包括警察、消防員、環衛工人、道路維修人員和地面工作人員，他們在疫情肆虐時，仍照常堅守工作崗位，在第一線提供市民服務。

市府表示，紐約市30多萬市政員工中，有一半以上已至少接種一劑新冠疫苗，14萬6000名工作人員已完全接種疫苗。