挺教育公平 莊文怡等市政廳集會

市議員24日在市政廳集會挺教育公平，籲消除資優與特殊教育差距。(記者劉梓祁／攝影)

市議員莊文怡 (Susan Zhuang)等24日於曼哈頓市政廳舉行集會，聲援其提出的「全民教育機會」(Access for All)兩項配套提案，要求市府研究語言服務需求、家庭收入和地理位置等因素，如何影響學生取得資優教育及特殊教育服務，並據此提出改善建議，縮小不同社區與族裔學生之間的教育資源差距。

兩項提案分別為Int 684與Int 853，目前均在市議會教育委員會審議。Int 684聚焦低年級資優教育(Gifted & Talented)項目，要求市長兒童照護與幼教辦公室會同教育局 及相關社區幼教機構，研究語言服務需求和地理位置，如何影響學前兒童進入幼稚園至三年級資優教育項目的機會，包括家庭是否能獲得翻譯、口譯、社區外展及申請資訊等支持。該案共有10名市議員參與提案。

Int 853則聚焦特殊教育項目及相關服務，要求市長殘障人士辦公室會同教育局及相關社區組織，研究語言服務需求、收入水平和地理位置，如何影響學生取得特殊教育評估、安置、交通、教學、住宿安排及其他服務。提案並要求分析特殊教育資源的可用性、容量與地理分佈，以及不同行政區、郵編、學區 、家庭語言和收入背景下是否存在差距。該案共有13名市議員參與提案。

兩項提案均要求市府在研究完成後，於六個月內發布包含調查結果與改善建議的公開報告。莊文怡表示，紐約市長期存在教育機會不均，低收入家庭、移民家庭、非裔、拉丁裔、亞裔、特殊需求兒童及居住在外區的學生，往往無法取得其他孩子能夠接觸到的教育項目。

市議員黃友興 (Phil Wong)也表示，教育局處理問題往往需要數據作為依據；若沒有數據，問題就容易被忽視。他指出，新移民家庭或英語能力有限的家庭，可能根本不知道相關服務存在，資優學生可能未被發現，特殊需求學生也可能未被及時識別。