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挺教育公平 莊文怡等市政廳集會

記者劉梓祁／紐約報導
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市議員24日在市政廳集會挺教育公平，籲消除資優與特殊教育差距。(記者劉梓祁／攝影...
市議員24日在市政廳集會挺教育公平，籲消除資優與特殊教育差距。(記者劉梓祁／攝影)

市議員莊文怡(Susan Zhuang)等24日於曼哈頓市政廳舉行集會，聲援其提出的「全民教育機會」(Access for All)兩項配套提案，要求市府研究語言服務需求、家庭收入和地理位置等因素，如何影響學生取得資優教育及特殊教育服務，並據此提出改善建議，縮小不同社區與族裔學生之間的教育資源差距。

兩項提案分別為Int 684與Int 853，目前均在市議會教育委員會審議。Int 684聚焦低年級資優教育(Gifted & Talented)項目，要求市長兒童照護與幼教辦公室會同教育局及相關社區幼教機構，研究語言服務需求和地理位置，如何影響學前兒童進入幼稚園至三年級資優教育項目的機會，包括家庭是否能獲得翻譯、口譯、社區外展及申請資訊等支持。該案共有10名市議員參與提案。

Int 853則聚焦特殊教育項目及相關服務，要求市長殘障人士辦公室會同教育局及相關社區組織，研究語言服務需求、收入水平和地理位置，如何影響學生取得特殊教育評估、安置、交通、教學、住宿安排及其他服務。提案並要求分析特殊教育資源的可用性、容量與地理分佈，以及不同行政區、郵編、學區、家庭語言和收入背景下是否存在差距。該案共有13名市議員參與提案。

兩項提案均要求市府在研究完成後，於六個月內發布包含調查結果與改善建議的公開報告。莊文怡表示，紐約市長期存在教育機會不均，低收入家庭、移民家庭、非裔、拉丁裔、亞裔、特殊需求兒童及居住在外區的學生，往往無法取得其他孩子能夠接觸到的教育項目。

市議員黃友興(Phil Wong)也表示，教育局處理問題往往需要數據作為依據；若沒有數據，問題就容易被忽視。他指出，新移民家庭或英語能力有限的家庭，可能根本不知道相關服務存在，資優學生可能未被發現，特殊需求學生也可能未被及時識別。

精華 FAQ

  • 她與多名市議員聲援「全民教育機會」兩項配套提案，要求市府蒐集資料並研究不同家庭背景如何影響學生取得資優與特殊教育服務，進而提出改善建議。

  • Int 684聚焦低年級資優教育，研究語言服務與地理位置對入學機會的影響；Int 853則針對特殊教育評估、安置與相關服務，分析收入、語言與地區差距。

  • 因為教育資源不均常因缺乏數據而被忽視。提案要求完成研究後六個月內發布公開報告，讓市府依據實證改善翻譯、外展、識別與服務分配問題。

學區 教育局 莊文怡 黃友興

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