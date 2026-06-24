紐約區海外青年英語服務營 行前培訓

紐約華僑文教服務中心為海外青年英語服務營活動結業式大合照(後排左七為文教中心主任王怡如、左六僑務委員褚月梅)。(紐約華僑文教服務中心提供)

紐約華僑文教服務中心為擴大海外青年英語服務營活動成效，並正確培養學員「服務學習」(Service-learning)觀念與加強志工服務精神，於6月16日及6月19日先後舉辦兩場線上培訓，並緊接著於6月21日在該中心辦理全天實體培訓與共識建立活動。

華僑文教服務中心表示，這一系列培訓共吸引高達70人次的志工與專家熱情參與，現場學習與互動氣氛熱烈，

為即將啟程的青年志工們注入滿滿的教學與服務能量，僑務委員褚月梅及僑務促進委員樓麗莎等貴賓前來送上祝福。

今年大紐約地區將有49位優秀的青年志工返回台灣提供英語教學服務。紐約文教中心主任王怡如表示，透過精心規畫的行前培訓課程，期盼能讓青年志工們在出發前提前相互認識、建立共同情感與團隊默契，這不僅是奠定在地青少年社群凝聚力的基礎工作，更能大幅深化返回台灣後的服務學習成效。

本次培訓內容兼具專業深度與實務應用，課程涵蓋青年志工團隊運作機制、與台灣學生搭起溝通橋梁、在地文化認識與尊重、台灣學校教室管理、專業青少年心理諮詢講座及學童溝通會話等。劉靜蓉老師帶來「美籍亞裔 青少年心理韌性與跨文化適應」專業講座，協助學員調適台美文化差異並建立強健的心理素質。課程也邀請過往曾跨海參加英語服務營的學長姐，包含陳若依及白朗現身說法，除無私分享寶貴的教學第一線實務經驗，並協助案例研討及實際演練，讓與會人員受益匪淺。

紐約僑教中心作為海外全球首個辦理「定點對接」的中心，今年結合「亞裔未來基金會」，推動紐約華裔青年與台灣學校的長期合作。該中心表示，透過「定點對接」深耕模式，紐約的海外青年不僅擔任語文與文化的橋梁，更能在深入的志工服務中，真正認識台灣的土地與人文，並與台灣在地學生建立深厚的跨國友誼，在協助台灣青少年引領探索世界的同時，也讓僑界新生代深化自身與台灣的聯結。

參加的學員自製羽毛鍵。(紐約華僑文教服務中心提供)

劉靜蓉老師帶來「美籍亞裔青少年心理韌性與跨文化適應」專業講座，協助學員調適台美文化差異並建立強健的心理素質。(紐約華僑文教服務中心提供)