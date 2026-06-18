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皇后區3校長推動中英雙語教育 獲卓越教育領導獎

記者高雲兒╱紐約報導
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美東中英雙語教育學會與華人家長會在法拉盛圖書館舉辦「卓越教育領導獎」頒獎典禮，向...
美東中英雙語教育學會與華人家長會在法拉盛圖書館舉辦「卓越教育領導獎」頒獎典禮，向皇后區三位長期推動中英雙語教育的小學校長頒發獎項。(記者高雲兒╱攝影)

為表彰紐約市中英雙語教育的發展成果，美東中英雙語教育學會與華人家長會近日在法拉盛圖書館舉辦「卓越教育領導獎」頒獎典禮，向皇后區三位長期推動中英雙語教育的小學校長頒發獎項，包括20小學校長巴雷西(Elisa Barresi)、163小學校長馬薩吉(Francine Marsaggi)，以及173小學校長特威迪(Daniella Tweedy)。主辦方表示，雙語教育能夠幫助學生提升認知能力、跨文化理解能力與自信心，讓學生在全球化社會中具備更多競爭優勢。

州參議員劉醇逸、26學區學監因賽里洛(Anthony Inzerillo)，以及多位校長、教師、家長和社區代表出席活動。三位獲獎校長從劉醇逸手中接過獎牌，感謝主辦方對雙語教育工作的肯定。

美東中英雙語教育學會會長金世芸表示，頒發「卓越教育領導獎」旨在表彰三位校長卓越的教育領導力，以及對學生和學校社區的長期奉獻。她指出，三所學校雙語項目的學生展現出優異的語言能力與文化素養，在英語和中文兩方面均表現出色，充分證明中英雙語教育不僅能培養雙語能力，也有助於促進學業成功。

因賽里洛表示，雙語教育不只是語言學習，更是在不同文化之間搭建橋梁。華人家長會朱寶玲說，雙語教育非常重要，特別是有超過2萬5000名華人學生的法拉盛第25學區。

173小學校長特威迪表示，學校雙語課程從一年級延伸至五年級，每個年級均設有一個雙語班。她表示，學校的雙語項目吸引許多移民家庭申請，不少剛搬到美國的家庭會主動尋找雙語課程，希望孩子能進入雙語班就讀。她認為，雙語教育除了幫助學生學習語言，也能支持學生的社交情緒發展，最終培養出能熟練運用兩種語言、具備雙文能力的學生，為未來升學及就業奠定基礎。

173小學雙語班教師介紹，該校雙語教學主要採用兩種模式，一種由同一位教師同時教授中文和英文，另一種則由中文教師與英文教師共同合作授課。王老師表示，學校自2007年起設立中英雙語班，許多早期畢業生如今已進入職場。曾有學生回校分享，由於具備中英文雙語能力，在求職面試時能同時應對英文及中文面試，因此獲得更多工作機會，也對當年雙語班教師的栽培深懷感激。

美東中英雙語教育學會會長金世芸表示，頒發「卓越教育領導獎」旨在表彰三位校長卓越的...
美東中英雙語教育學會會長金世芸表示，頒發「卓越教育領導獎」旨在表彰三位校長卓越的教育領導力。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 獎項頒給皇后區三位長期推動中英雙語教育的小學校長，分別是20小學校長巴雷西、163小學校長馬薩吉，以及173小學校長特威迪，肯定她們對校園雙語發展的貢獻。

  • 主辦方指出，雙語教育不只讓學生學會兩種語言，還能提升認知能力、跨文化理解、自信心與學業表現，並讓孩子在全球化社會中具備更強競爭優勢。

  • 173小學雙語班從一年級延伸到五年級，每年級都有一個雙語班，教學由單一教師雙語授課或中英教師合作完成，因此深受移民家庭青睞，也有助學生未來升學與就業。

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