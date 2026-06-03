州預算調整公校撥款公式 弱勢學生權重提高

劉醇逸表示，州預算更新公校基礎援助撥款公式，將為英文學習生、無家可歸學生及寄養學生等高需求學生，提供更多經費支持。(記者戴慈慧／攝影)

紐約州 2026至2027財年預算將調整公校 撥款公式，讓英文學習生、無家可歸學生及寄養學生等高需求學生，在經費分配上獲得更多考量。州參議會紐約市 教育委員會主席劉醇逸(John Liu)表示，這項改革將在2027財年為紐約市公校增加約1億4300萬元，全州則增加約2億元。

這項調整納入「教育、勞工與家庭援助」(ELFA)預算案，重點是更新紐約州「基礎援助」(Foundation Aid)公式。基礎援助是州府分配公校經費的主要方式之一，會依各學區學生人數、學生貧困情況、英文學習生及特殊教育需求等因素，決定州府補助金額。

劉醇逸辦公室指出，新的公式將把英文學習生的權重提高至0.6，並為無家可歸學生及寄養學生新增0.12權重。換言之，學區服務的高需求學生愈多，在公式計算中可獲得的州府經費也會相應提高。教育界多年來批評，舊公式未能充分反映紐約市學生背景的複雜性，尤其是英文學習生、住屋不穩定學生及其他弱勢學生的需求。

除了公式更新，州預算也依據今年2月公布的最新學生註冊人數資料，為紐約市學校另外增加9600萬元，其中2400萬元屬於基礎援助、7200萬元來自其他學校經費項目。紐約州因註冊人數更新而增加的撥款總額約為1億9900萬元。

劉醇逸表示，這些新增資金將有助紐約市新一屆市府推動長期教育目標，並為學生提供更多支持。他說，額外州府撥款將協助新的市府教育團隊，朝紐約市公校長期追求的目標邁進。

ELFA預算案也將紐約市公校「市長控制權 」(mayoral control)延長至2028年6月30日，制度本身不作修改。這代表新任市長仍將掌握全市公校系統的主要治理權，也將有時間落實其對學生和家長的教育承諾。

至於2022年通過的班級人數上限法 ，劉醇逸辦公室表示，這次預算案並未修改現行班級規模限制。不過，相關談判仍在進行，未來數周內可能另以立法方式處理。