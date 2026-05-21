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90℉高溫、反AI示威…哥大畢業典禮陰影籠罩

記者范航瑜／紐約報導
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哥倫比亞大學20日舉行第272屆畢業典禮，逾1萬8000名研究生及大學部學生完成...
哥倫比亞大學20日舉行第272屆畢業典禮，逾1萬8000名研究生及大學部學生完成學業。不過連日高溫、反人工智慧示威，以及應屆畢業生普遍面臨的就業困境，在歡慶氛圍中投下了陰影。(記者范航瑜／攝影)

哥倫比亞大學(Columbia University)20日舉行第272屆畢業典禮，逾1萬8000名學生完成學業。不過連日來的高溫、反人工智慧示威，以及應屆畢業生普遍面臨的就業困境，在歡慶氛圍中投下陰影。

今年哥大畢業季籠罩在反人工智慧的爭議聲浪中。就在畢業典禮前一周，十餘名示威者聚集...
今年哥大畢業季籠罩在反人工智慧的爭議聲浪中。就在畢業典禮前一周，十餘名示威者聚集在百老匯116街校門外，抗議校方連續第二年採用人工智慧語音工具Tassel朗讀畢業生姓名。(記者范航瑜／攝影)

當天上午氣溫攀升至華氏90度，出席畢業典禮的畢業生頂著烈日苦撐，不少人在學士帽上掛毛巾、拉開學袍拉鍊、躲在布條和扇子後方尋找一絲蔭涼，部分學生甚至離席取水、冷敷降溫。哥大新聞學院院長科布(Jelani Cobb)走上台為畢業生授予學位時，當眾感嘆：「這裡還能再熱一點嗎？能不能脫掉這件荒謬的熱袍？」大學部典禮原訂當天稍晚舉行，因雷雨預報一度面臨延遲風險。

本屆畢業典禮是哥大歷經校園抗議、學生被捕、校門封鎖及多任校長更迭等風波後的首個正常畢業季。代理校長薛普曼(Claire Shipman)上台時台下反應冷淡，傳出零星噓聲與稀疏掌聲。會場氣氛在葛萊美獲獎歌手巴蒂斯特(Jon Batiste)登台時為之一振，他獲頒音樂榮譽博士學位，隨即即興演奏，從貝多芬「給愛麗絲」起手，流轉至爵士樂、兒歌，最後以一首情歌收尾，引得全場起立鼓掌。

2026屆畢業典禮是哥大歷經校園抗議、學生被捕、校門封鎖及多任校長更迭等風波後的...
2026屆畢業典禮是哥大歷經校園抗議、學生被捕、校門封鎖及多任校長更迭等風波後的首個正常畢業季。(記者范航瑜／攝影)

今年的畢業季也籠罩在反人工智慧的爭議聲浪中。就在畢業典禮前一周，十餘名示威者聚集在曼哈頓百老匯116街校門外，抗議校方連續第二年採用人工智慧語音工具Tassel朗讀畢業生姓名。示威者高呼「資助研究生、反對AI、別讓教育死去」等口號，要求校方停止在典禮中使用Tassel，並取消工程學院(SEAS)開設的人工智慧碩士及輔修課程。

歡慶氛圍中，不少中國留學生的就業前景卻依然黯淡。今年哥大新聞學院碩士畢業的學生李程超受訪直言，就業市場低迷加上身分限制，他認識的中國同學大多決定回國找工作，留在美國的寥寥無幾。

哥倫比亞大學20日舉行第272屆畢業典禮，逾1萬8000名研究生及大學部學生完成...
哥倫比亞大學20日舉行第272屆畢業典禮，逾1萬8000名研究生及大學部學生完成學業。不過連日高溫、反人工智慧示威，以及應屆畢業生普遍面臨的就業困境，在歡慶氛圍中投下了陰影。(受訪者提供)

他提到，文科生處境更艱難，但理工背景也未必樂觀。一位就讀統計學的朋友目前仍在美國實習、未能落腳。他認為，對於許多中國家庭不惜重金送子女赴美留學，而回報已大不如前。「這裡更像一個中轉站，並不是說讀完就能打入一個全新的業界，那樣的人其實不多，」他笑言，儘管聊到就業時沒什麼好消息，但今天畢業典禮氣氛還算不錯，大家都還是都開開心心地慶祝畢業，很多人還準備晚上去看帝國大廈點亮「哥大藍」燈光。

哥倫比亞大學 人工智慧 哥大 反人工智慧示威

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