紐約公校移民學生暴增3年後 大幅回落

記者曹馨元／紐約報導
今年，全市移民比例最高的60所學校整體流失11%的學生，幾乎抵銷前三年所有增長。(記者曹馨元／攝影)
自2022年大量移民進入紐約市以來，市公立學校已接納數以萬計的移民學生；位於移民聚集社區的部分學校在三年間學生人數幾乎翻倍。然而，今年這波增長卻戛然而止，全市移民比例最高的60所學校整體流失11%的學生，幾乎抵銷前三年所有增長。

位於皇后區長島市的Atlas高中(ATLAS High School)前稱為新移民高中(Newcomers High School)，是全市接收新移民學生最多的學校之一。市府數據顯示，該校自2022年起的三年間學生人數幾乎翻倍，從2020至2021學年的676人，暴增至2023至2024學年的1428人。而今年秋季，該校人數下降至829人，跌幅達42%。

部分家長及教育人士認為，新移民的住所不穩定性是造成移民學生流動的主因之一。多數來到紐約後率先入住庇護所的家庭會選擇讓孩子入讀附近學校。2023年10月，紐約市長亞當斯(Eric Adams)為紓解庇護所空間不足的壓力，將居住期限限縮至60天，導致許多家庭難以留在原有社區，甚至不得不離開紐約。

而今年初，市府陸續關閉數十處移民庇護中心。「一次又一次的限制，最後讓新移民家庭既不能待在原來的學校，也無法留在這座城市」，教育政策小組(PEP)成員哈桑(Naveed Hasan)表示。

川普上任後，不少移民家庭因害怕移民執法而出現出勤下降現象。目前，至少有五名公校學生遭移民與海關執法局(ICE)拘留，其中多數已獲釋。市內各校也陸續有學生家長遭ICE帶走，「有些家庭離開，有些則完全躲起來。」協助移民家庭的組織「ROCCNYC」表示。

因紐約市各學校的預算與學生數量綁定，入學人數流失可能導致部分學校面臨師資與項目縮減；若下滑持續，教育局勢必面對關校或併校等敏感議題。不過，市府今年暫時免除入學人數低於預期的學校遭遇中途預算削減，但這項緩衝措施未必能長久持續。

非營利組織Internationals Network執行董事伊凡哲莉思塔(Lara Evangelista)說，校長們仍需為未來做準備；「現在就得思考，若未來預算減少，應該如何準備」。

