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已67人感染…上東區退伍軍人症 出現首宗死亡病例

記者顏嘉瑩／紐約報導
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退伍軍人症群聚感染疫情目前出現首宗死亡病例。圖為上東區83街。(記者范航瑜╱攝影...
退伍軍人症群聚感染疫情目前出現首宗死亡病例。圖為上東區83街。(記者范航瑜╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約上東區退伍軍人症群聚感染已累計67人確診，並出現首宗死亡病例。
  • 重點二：過去一周新增病例明顯下降，目前僅約每日1例，疫情或接近尾聲。
  • 重點三：衛生局持續檢測冷卻塔並命業主消毒，以追查感染源與防止擴散。

紐約市的退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)群聚感染疫情，當前出現首宗死亡病例。市衛生局17日表示，目前累計67人確診；雖然新增病例過去一周已明顯減少，仍有12名患者住院。

市衛生局未公布死者身分或其他相關資料。市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)在聲明中表示，對死者家屬致以最深切慰問。

當局本月初首次通報這波疫情，主要集中於上東區(Upper East Side)多個郵編區號。當局表示，月初每日通常新增五至十宗確診，近日已降至約每日一宗，顯示疫情可能接近尾聲，而絕大多數患者曾住院治療，目前已出院。

退伍軍人症是由退伍軍菌(Legionella)引起的嚴重肺炎，這種細菌容易在溫暖、停滯的水中滋生，紐約市過往疫情多與大樓屋頂冷卻塔有關；冷卻塔是大型建物空調與冷藏系統的一部分，其風扇可把水霧吹送至空中，若水霧含有退伍軍菌，路人吸入後便可能受感染。

健康人士感染風險較低，但長者及患有特定慢性疾病者可能出現嚴重肺炎，常見症狀包括高燒、咳嗽、頭痛與胸痛，部分患者也會出現意識改變。當局持續呼籲出現相關症狀者，尤其是高風險人士，儘快就醫。

市衛生局近期持續檢測上東區多個郵遞區號內的冷卻塔，以找出可能與疫情有關、含有退伍軍菌的設備。當局表示，仍須進一步檢驗才能確認源頭，同時已下令數十名物業業主排空並消毒其大樓冷卻塔。

這次疫情規模雖大，仍未及紐約市近年最嚴重的一次。去年夏季，中央哈林(Central Harlem)曾爆發退伍軍人症疫情，逾100人染病、七人死亡。

精華 FAQ

  • 紐約市衛生局表示，這波主要集中在上東區的退伍軍人症群聚感染，累計已有67人確診，並且出現首宗死亡病例。目前仍有12名患者住院治療。

  • 當局指出，月初時每天通常新增5到10宗，近日已降至約每日1宗，顯示疫情擴散速度明顯放緩，整體可能逐漸接近尾聲。

  • 衛生局持續檢測上東區多個郵遞區號內的冷卻塔，嘗試找出含有退伍軍菌的設備，同時已要求數十名物業業主排空並消毒大樓冷卻塔。

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