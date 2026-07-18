華埠樓宇升級基金開始申請 9月7日截止、最高10萬元

曼哈頓華埠共同發展機構17日舉行「樓宇升級基金」社區啟動暨見面會，宣布基金即日起開放申請。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華埠樓宇升級基金即日起受理申請，9月7日截止。

華埠樓宇升級基金即日起受理申請，9月7日截止。 重點二： 補助額介於1萬元至10萬元，涵蓋翻新、無障礙與安防。

補助額介於1萬元至10萬元，涵蓋翻新、無障礙與安防。 重點三：申請需自備至少20%配套款，並採報銷制審核撥款。

曼哈頓華埠 共同發展機構(CPLDC)17日舉行「樓宇升級基金」(Building Upgrade Fund)社區啟動暨見面會，宣布基金即日起開放申請；符合資格的樓宇業主及商業租戶，可申請1萬元至10萬元補助，用於店面及樓宇外部翻新、無障礙設施、招牌、照明和保安攝像頭等工程，截止日期為9月7日(周一)。

活動由華埠共同發展機構與其樓宇基金社區諮詢委員會共同主持，介紹基金目標、申請程序、審核方式及後續技術支援。樓宇升級基金為紐約州 「華埠市中心振興計畫」(Chinatown DRI)的一部分，由州府撥款100萬元，並由華埠共同發展機構負責管理。

華埠共同發展機構表示，計畫旨在協助小型業主及商家改善老舊樓宇、店面和及其它臨街設施，在保存華埠文化特色的同時，提升街區外觀、安全、無障礙程度及商業活力。基金也希望透過改善照明、招牌及店面，增加商業街人流，營造更安全、便利且具吸引力的步行環境。

按照申請規定，樓宇外部及店面改善項目可申請5萬至10萬元；無障礙改善項目可申請1萬至2萬5000元，包括斜坡、升降設備、合規門道及緊急出口等；遮陽篷、招牌、照明、安保攝像頭和牌匾等小型項目，補助額則為1萬至1萬5000元。

基金採取報銷制，申請人須先完成符合規定的支出，再依程序申請撥款。每個項目另須由申請人承擔總成本至少20%的配套資金，且必須屬於合資格工程成本，不能以無償人工、物資或其它非現金方式代替；建築、工程和環境評估等專業「軟成本」，不得超過補助額的18%。

合資格申請人包括位於華埠指定範圍內的個人、營利或非營利樓宇業主。商業租戶亦可申請，但須取得業主書面同意，並在工程完成後仍有至少三年租期；部分外牆、招牌、照明、遮陽篷或無障礙工程，可能需要專業設計圖、建築許可，或經市樓宇局等政府機構審查。

申請項目將按五項標準評分，包括項目及財務準備程度、實體改善效果、經濟影響、對社區生活品質的提升，以及是否符合DRI振興目標，每項占20分。具有可行施工時間表、位於重要街道及商業地帶、帶動周邊投資、減少空置或破敗狀況，以及提升行人安全和華埠街區特色的項目，將獲優先考慮。

華埠共同發展機構將於29日(周三)下午2時，在麥地臣街(Madison St.)49號舉辦首場社區說明會，日後也將安排時間為申請人提供個別協助。正式申請文件須以英文提交，但主辦方表示將提供中文等語言支援，協助申請人理解規定、準備文件及完成申請。

有意申請者可瀏覽chinatown.nyc/building-upgrade-fund/查閱申請要求和最新安排。