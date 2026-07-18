我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美再辦世界盃？川普想甩開加墨與中國合辦 放眼2038年

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

華埠樓宇升級基金開始申請 9月7日截止、最高10萬元

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曼哈頓華埠共同發展機構17日舉行「樓宇升級基金」社區啟動暨見面會，宣布基金即日起...
曼哈頓華埠共同發展機構17日舉行「樓宇升級基金」社區啟動暨見面會，宣布基金即日起開放申請。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華埠樓宇升級基金即日起受理申請，9月7日截止。
  • 重點二：補助額介於1萬元至10萬元，涵蓋翻新、無障礙與安防。
  • 重點三：申請需自備至少20%配套款，並採報銷制審核撥款。

曼哈頓華埠共同發展機構(CPLDC)17日舉行「樓宇升級基金」(Building Upgrade Fund)社區啟動暨見面會，宣布基金即日起開放申請；符合資格的樓宇業主及商業租戶，可申請1萬元至10萬元補助，用於店面及樓宇外部翻新、無障礙設施、招牌、照明和保安攝像頭等工程，截止日期為9月7日(周一)。

活動由華埠共同發展機構與其樓宇基金社區諮詢委員會共同主持，介紹基金目標、申請程序、審核方式及後續技術支援。樓宇升級基金為紐約州「華埠市中心振興計畫」(Chinatown DRI)的一部分，由州府撥款100萬元，並由華埠共同發展機構負責管理。

華埠共同發展機構表示，計畫旨在協助小型業主及商家改善老舊樓宇、店面和及其它臨街設施，在保存華埠文化特色的同時，提升街區外觀、安全、無障礙程度及商業活力。基金也希望透過改善照明、招牌及店面，增加商業街人流，營造更安全、便利且具吸引力的步行環境。

按照申請規定，樓宇外部及店面改善項目可申請5萬至10萬元；無障礙改善項目可申請1萬至2萬5000元，包括斜坡、升降設備、合規門道及緊急出口等；遮陽篷、招牌、照明、安保攝像頭和牌匾等小型項目，補助額則為1萬至1萬5000元。

基金採取報銷制，申請人須先完成符合規定的支出，再依程序申請撥款。每個項目另須由申請人承擔總成本至少20%的配套資金，且必須屬於合資格工程成本，不能以無償人工、物資或其它非現金方式代替；建築、工程和環境評估等專業「軟成本」，不得超過補助額的18%。

合資格申請人包括位於華埠指定範圍內的個人、營利或非營利樓宇業主。商業租戶亦可申請，但須取得業主書面同意，並在工程完成後仍有至少三年租期；部分外牆、招牌、照明、遮陽篷或無障礙工程，可能需要專業設計圖、建築許可，或經市樓宇局等政府機構審查。

申請項目將按五項標準評分，包括項目及財務準備程度、實體改善效果、經濟影響、對社區生活品質的提升，以及是否符合DRI振興目標，每項占20分。具有可行施工時間表、位於重要街道及商業地帶、帶動周邊投資、減少空置或破敗狀況，以及提升行人安全和華埠街區特色的項目，將獲優先考慮。

華埠共同發展機構將於29日(周三)下午2時，在麥地臣街(Madison St.)49號舉辦首場社區說明會，日後也將安排時間為申請人提供個別協助。正式申請文件須以英文提交，但主辦方表示將提供中文等語言支援，協助申請人理解規定、準備文件及完成申請。

有意申請者可瀏覽chinatown.nyc/building-upgrade-fund/查閱申請要求和最新安排。

精華 FAQ

  • 基金已於17日宣布開放申請，符合資格者可即日起提出申請，截止日期為9月7日。主辦方也會安排說明會與個別協助，方便申請人準備文件。

  • 補助範圍包括店面與樓宇外部翻新、無障礙設施、招牌、照明、安保攝像頭、遮陽篷及牌匾等，目的是提升街區外觀、安全、便利性與商業活力。

  • 申請者須位於華埠指定範圍內，且需自付至少20%配套資金；商業租戶要有業主書面同意並保留至少3年租期，補助則採先支出後報銷方式發放。

紐約州 華埠 曼哈頓

上一則

加拿大野火煙霾再襲紐約 敏感族群外出宜戴口罩
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐森拍板 加州可負擔房成本 每套最高降7萬元

紐森拍板 加州可負擔房成本 每套最高降7萬元
緊鄰芝華埠 78區獲4.25億補助 但排除華埠新建高中

緊鄰芝華埠 78區獲4.25億補助 但排除華埠新建高中
市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列

市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列
中城危樓結構趨穩 辦公樓改住宅融資前景受關注

中城危樓結構趨穩 辦公樓改住宅融資前景受關注

熱門新聞

一名氣象學家預測，2026-27年冬季紐約或將迎來「最嚴酷」的冬季。(記者胡聲橋╱攝影)

氣象學家稱 紐約或將迎接十年來「最嚴酷」冬季

2026-07-13 18:13
民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

2026-07-12 07:21
紐約中文媒體集團「大紀元時報」前財務長關衛東被控洗錢6700萬元，日前在紐約南區聯邦法院認罪。圖為位於曼哈頓的紐約南區聯邦法院。(路透)

洗錢6700萬 「大紀元時報」前財務長認罪

2026-07-12 14:53
賓州州警F隊風化與緝毒組於7日逮捕49歲女子王金薇(圖中女子)。(克林頓郡地方檢察官辦公室提供)

紐約華女涉賣淫案被捕並遭ICE拘押 州警：未來數周將逮捕多名買春男

2026-07-10 13:59
皇后區長島市一家承接市府相關工程的建築材料檢測及特別檢驗公司，近日遭兩名前女性員工提起聯邦訴訟。圖為涉案公司。(谷歌地圖)

被辱稱「功夫」、「筷子」 華裔女員工控公司性騷及歧視

2026-07-12 14:06
加拿大野火濃煙16日持續籠罩紐約市，在戶外到處都可聞到刺鼻的煙味。圖為戴著面罩、裹著頭巾在皇后區白石鎮高速路旁賣水果的女子。(記者唐典偉／攝影)

加拿大野火濃煙估明日離開紐約 周末恐隨雨回流

2026-07-16 12:26

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料