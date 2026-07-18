加拿大野火煙霾再襲紐約 敏感族群外出宜戴口罩

國家氣象局並預報18日下午至晚間將有強雷雨與局部豪雨。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加拿大野火煙霾受風向影響，再度回流並籠罩紐約市。

加拿大野火煙霾受風向影響，再度回流並籠罩紐約市。 重點二： 紐約多地AQI偏高，敏感族群外出應減少活動並戴口罩。

紐約多地AQI偏高，敏感族群外出應減少活動並戴口罩。 重點三：18日將有強雷雨與豪雨，恐伴隨強風、積水及局部淹水。

受風向影響，加拿大 野火煙霾17日下午及晚間預計將再度籠罩紐約市 。同時，國家氣象局預報今日(18日)下午至晚間將有強雷雨與局部豪雨，民眾外出應留意空氣質量惡化、強風及積水等風險。

17日早晨，紐約市空氣短暫較前一天清朗，但全市多地空氣品質指數(AQI)仍處於「對敏感族群不健康」等級。敏感族群包括兒童、長者及患有心肺疾病者，應減少戶外活動；有健康問題者若必須外出，宜戴口罩防護。

根據報導，加拿大安大略省野火產生的煙霧並非固定停留在一處，而是隨著大氣環流移動。16日煙霾一度籠罩紐約後，部分煙霧隨風暫時移離；但隨著風場調整，滯留在五大湖及加拿大南部一帶的煙霧又被氣流帶回美國東北部，使紐約空氣品質再度轉差。

除了煙霾，18日午後至整個晚間的雷雨也可能帶來局部災情。氣象專家表示，降雨將自西向東移動，部分地區短時間內可能出現強降雨，預計午後至晚間普遍雨量可達1吋半，個別地區或更多。

氣象人員指出，雷暴還可能伴隨破壞性強陣風，低窪或排水不及地區有局部淹水之虞。雨勢雖可洗去空氣中的部分煙霾，但混有野火微粒的雨水也可能在車輛與路面留下菸灰薄膜，駕車人士宜留意視線與路況。

預報顯示，19日(周日)天氣可望轉佳，煙霾減少、日照增加，氣溫維持偏暖但濕度較低；當天大批球迷預計前往新澤西觀看世界盃決賽，空氣品質料較周末前半段改善。至於煙霾下周是否再度侵襲，氣象人員表示目前仍難確定，將取決於風向及野火控制情況。

安大略省多處林火仍在持續延燒中，截至17日早晨，紐約市在全球主要城市空氣品質排名中居第四差，僅次於底特律、芝加哥與華府，全市AQI一度在160左右，屬於「不健康」等級。市民可留意即時空氣質量預報，儘量減少長時間戶外運動，尤其是家中有幼童、長者或呼吸系統疾病患者者。

7月15日、16日和17日，透過從Edge觀景台看到的紐約野火煙霧景像。（路透)