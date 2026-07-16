2028年中央公園馬車擬退場 市議長支持提案

紐約市議長朱曼寧支持禁中央公園馬車，提案擬促2028年全面退場。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市議會聽證支持中央公園觀光馬車禁令。

紐約市議會聽證支持中央公園觀光馬車禁令。 重點二： 提案擬自2028年6月1日起全面停止馬車營運。

提案擬自2028年6月1日起全面停止馬車營運。 重點三：工會憂影響約150名移民車夫生計與牌照價值。

紐約市議會健康委員會15日就禁止中央公園 觀光馬車的「羅曼奇提案」(Romanch’s Law)舉行聽證，數百名動物權益倡議者、馬車車夫及工會成員到場辯論；市議長朱曼寧(Julie Menin)宣布支持提案，成為首位公開支持終止中央公園馬車業的現任議長，目前已有26名市議員加入共同提案，達市議會過半席次。

該提案由代表曼哈頓 華埠的市議員馬泰(Chris Marte)提出，計畫停止發放新的馬車營運牌照，並自2028年6月1日起禁止馬車營運。提案也規定，現役馬匹不得被出售或轉移作屠宰用途，亦不得轉往其它馬車業繼續拉車；市消費者和勞工保護局(DCWP)則須設立職業培訓計畫，協助馬車夫車轉往其它行業。

提案原以2022年在曼哈頓街頭倒下的馬匹Ryder命名，近日改以18歲的印度遊客Romanch Mahajan命名。Mahajan上月與家人在中央公園乘坐馬車時，車夫下車替一家人拍照，馬匹突然失控狂奔，其母親先跌出車外；他跳車協助母親時摔倒，頭部重創，數日後不治。

朱曼寧表示，這宗死亡事故是促使她改變立場的關鍵，認為悲劇本可避免。她說，紐約過去已發生多宗馬匹掙脫、在公園內狂奔及危及行人的事件，馬車目前對遊客、行人、車夫及馬匹本身均構成安全風險。

Mahajan的父親Deepak Mahajan在印度透過視像於聽證會作證，形容馬車失控時不斷搖晃、快速前進，車上無人控制韁繩，一家人只能互相緊抱呼救。他呼籲市議會通過提案，「讓我們的兒子成為這個行業最後一名死者，不要讓他白白送命」。

動物權益團體長期主張，觀光馬車已不符合現代城市環境，且存在動物福利與公共安全問題。然而，代表馬車車主及車夫的運輸工人工會Local 100強烈反對禁令。多名車夫出席聽證，稱馬車是紐約歷史及旅遊文化的一部分，市府應改善安全措施、增加檢查及設置馬匹拴繫設施，而非全面取締。

工會批評，朱曼寧在聽證會前已公開表態，使聽證會淪為替既定決定背書的程序。工會主席John Samuelsen則稱，約150名車夫為移民，禁令將摧毀他們的生計，並可能令部分車主持有、價值數十萬元的馬車牌照化為烏有；若提案未處理相關財產及勞工權益，工會不排除提出法律挑戰。

統計顯示，目前約有208名持牌車夫。部分車夫在聽證會上表示，其年收入約6萬至7萬元，質疑市府能否提供薪酬相若、且符合其技能的工作。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示支持提案的立法方向，但認為現有版本對工人的保障不足。

朱曼寧表示，正與酒店、旅遊及服務業界討論為車夫提供就業機會，並稱勞工保障是提案能否順利推進的核心。她還說，市議會將確保馬匹獲得安全及人道安置，並與工會、從業員及動物權益團體協商過渡安排。

馬車業在中央公園已有逾百年歷史，過去多屆市府均曾試圖推動禁令，但因市議會支持不足及工會反對而失敗。

紐約市議長朱曼寧支持禁中央公園馬車，提案擬促2028年全面退場。(美聯社)