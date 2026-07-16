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紐約熱浪+野火霧霾 市府預警暑害、空汙促減少外出

記者顏嘉瑩／紐約報導
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加拿大安大略省西部仍在蔓延的嚴重野火產生的濃煙已進入大紐約地區。圖為自由女神島一...
加拿大安大略省西部仍在蔓延的嚴重野火產生的濃煙已進入大紐約地區。圖為自由女神島一帶15日被濃煙籠罩。(路透)

紐約市緊急事務管理局(NYCEM)與市衛生局(Department of Health)15日說，由於高溫和熱指數持續偏高，且加拿大安大略省西部仍在蔓延的嚴重野火產生的濃煙已進入大紐約地區，紐約市將延長高溫應急預案的運行時間，包括數百個避暑中心，直至7月16日(周四)。

雖然預計16日的氣溫將降至高溫預警標準以下，但熱浪仍將持續。市府呼籲居民優先前往有冷氣的室內場所避暑，並留意空氣質量變化，長者、幼童及心肺疾病患者尤應減少暴露。

國家氣象局表示，加拿大野火煙霧已在紐約上空形成霧霾，15日、16日可能下沉至近地面，除影響能見度外，也可能加劇空氣汙染，空氣中已可聞到氣味。按現有預報，煙霧暫未達發布細懸浮微粒(PM2.5)健康警示的門檻。不過紐約市14日臭氧空氣品質指數(AQI)已達105，屬「敏感族群不健康」級別；野火煙霧若抵達，將在既有臭氧汙染外，再增細懸浮微粒。

而在野火煙霧籠罩紐約之際，另一項更迫近的健康風險也正在升高。紐約熱浪警示持續至15日，達到本輪熱浪高峰，氣溫逼近華氏100度，體感溫度可達102至103度。緊急事務管理局長法瑞爾(Christina Farrell)指出，酷熱當前直接的致命風險，即使空氣品質不佳，家中沒有冷氣的居民也應前往降溫中心，而非為躲避汙染，長時間在戶外活動。

市府已在五區開設近600處降溫中心，居民可致電311或透過市府降溫中心地圖查詢地點。市府建議，家中有冷氣者宜留在室內，關閉門窗，並將冷氣或通風系統設為室內循環，切勿因擔心煙霧而關閉冷氣。室內即使過濾設備不同，仍通常較戶外安全。

全市五區公共圖書館現均提供免費KN95口罩。當AQI指數超過100時，民眾應盡量待在涼爽的室內；若升至151以上，所有人都應將活動移往室內並減少外出。必須外出者可佩戴合身的KN95或N95口罩，並補充水分。

市府將與州環境保護廳及國家氣象局持續追蹤野火和煙霧走向，並透過Notify NYC發布警報。2023年6月，加拿大野火煙霧曾大規模飄入美國東北部，紐約市AQI一度衝上465以上，達危險等級。專家提醒，野火煙霧中的細懸浮微粒可能影響健康，民眾應採取室內空氣過濾措施，並留意最新空氣品質資訊。

加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙自14日起飄抵紐約市上空；適逢熱浪持續。(路...
加拿大安大略省西部持續延燒的野火濃煙自14日起飄抵紐約市上空；適逢熱浪持續。(路透)

加拿大安大略省西部仍在蔓延的嚴重野火產生的濃煙已進入大紐約地區。圖為15日從世界...
加拿大安大略省西部仍在蔓延的嚴重野火產生的濃煙已進入大紐約地區。圖為15日從世界貿易中心大廈頂端鳥瞰被濃煙籠罩的紐約市。(路透)

精華 FAQ

  • 因高溫與熱指數仍偏高，且加拿大西部野火煙霧已進入大紐約地區，市府決定把高溫應急預案與數百個避暑中心延長至7月16日。

  • 煙霧可能在15日、16日下沉至近地面，影響能見度並加劇空氣汙染，在既有臭氧污染外再增加細懸浮微粒；但目前尚未達PM2.5健康警示門檻。

  • 長者、幼童及心肺疾病患者屬高風險族群，應盡量待在有冷氣的室內，必要外出可戴合身的KN95或N95口罩，並持續補充水分。

加拿大 熱浪 紐約市

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