長島當局示警：「金條騙局」頻傳 專針對長者

隨著金價接近歷史高點，一些詐騙分子也盯上了這個領域。(路透)

當紐約長島 蘇福克郡(Suffolk County)一位年長女性堅持要從經銷商處購買價值14萬元的一公斤重金條時，執法部門馬上意識到她很可能遇到了騙局。隨著金價接近歷史高點，一些詐騙分子也盯上了這個領域。

蘇福克郡地方檢察官雷蒙德．提爾尼(Raymond Tierney)與當地警方13日發出警告，提醒民眾警惕此類專門針對年長居民的詐騙活動。騙子有時會誘導受害者變現畢生積蓄購買金條，隨後派快遞員上門取走金條—名義上是為了「安全保管」，實則是為了將其竊取。

蘇福克郡警方表示，過去一年已發現約十幾起此類竊盜案，作案者通常是國際竊盜集團及駭客 ；他們往往先透過網路彈跳窗或電話，謊稱居民的帳戶已遭入侵，然後一步步將受害人引入設好的圈套。

提爾尼說，「在典型的金條詐騙案中，騙子會通過電話、短信、語音留言或電腦彈窗聯繫受害者；一旦受害者開始回應，便落入了騙子的圈套」，「這有點像網絡釣魚詐騙。一旦受害者上鉤，這些職業騙子就會設法騙走他們的錢財」。

提爾尼指出，這些詐騙分子手段專業，常冒充政府人員、技術支援人員、銀行職員等。他們透過恐嚇手段迫使受害者保守秘密，並催促其迅速籌款購買黃金。騙子通常會告訴受害者，一旦金條到手，就會派快遞員上門取貨，作為保護資金安全的手段。但當受害人把金條交給騙徒後，就再也拿不回來了。提爾尼提醒民眾切勿將實體黃金交給任何人。

蘇福克郡議員也正提案立法，要求黃金經銷商張貼關於潛在詐騙風險的警示標誌。建議措施包括：針對金額超過5萬元的貴金屬首次購買交易，實施48小時凍結期；以及要求經銷商向60歲及以上的買家詢問特定問題，以保障其權益。

警方透露，在近兩個月內發生的一起案件中，銀行工作人員致電報告稱，一名女性正試圖變現資產以購買金條。

蘇福克郡探員隨即前往女子家中，試圖說服她這是一場騙局，並勸阻其購買金條。女子對警方的詢問態度迴避。騙子先前曾極力向她灌輸「交易必須保密」的觀念，要求她不得向相關部門透露此事。女子告訴警方，她是在電腦上看到一個彈跳窗提示，稱其帳號已被駭客入侵。

提爾尼表示，在警方詢問這名女子時，他們發現騙子能透過電腦竊聽這起詐騙案的對話，於是警探們拔掉了電腦電源。

警方聯繫了銀行，取消了兩張支付給一家金條公司的支票，從而將資金退回到了該女子的帳戶中。

位於梅爾維爾(Melville)鎮的「惠特曼錢幣與珠寶店」(Whitman Coin and Jewelry)店東高登(David Gordon)說，曾有顧客兩次試圖異常大額採購，購買一公斤重的金條，但該店通常不會在店內儲備這種規格的金條。他說，在經歷了約半年前的那次購買嘗試後，他已能識別出此類警示信號；因此當這名女子最近再次試圖購買時，店方報了警。

他說，「她第二次表現得非常堅持，這更像是一個危險信號。於是我們聯繫了警探，請他們介入調查」。

紐約長島蘇福克郡檢方提醒民眾切勿將實體黃金交給任何人。(路透)