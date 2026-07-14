反擊「糧食券盜刷」 紐約州明年起換發新型晶片EBT卡

紐約州將從2027年首季起，陸續換發安全性更高、配備晶片的新型電子福利轉帳卡(EBT)。(記者馬璿／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州將自2027年起換發晶片版EBT糧食券卡。

紐約州將自2027年起換發晶片版EBT糧食券卡。 重點二： 新卡採商業借記卡晶片技術，強化防側錄防盜刷。

新卡採商業借記卡晶片技術，強化防側錄防盜刷。 重點三：州府籲商家年底前升級設備，民眾慎防詐騙。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)宣布，紐約州在遏止「營養補助計畫」(SNAP，俗稱糧食券 )盜刷的努力上取得了重大進展，將從2027年首季起，陸續換發安全性更高、配備晶片的新型電子福利轉帳卡(EBT)。

近年來，犯罪分子在刷卡機安裝非法「卡片側錄器」(Skimming device)，藉此竊取民眾的卡片資訊和密碼，並在受害者發現前將帳戶內的福利金額盜刷一空。雪上加霜的是，聯邦政府已於2024年底停止向被盜刷的糧食券受害者發放補償金，且川普政府至今拒絕考慮重新授權補發福利，使得加強防盜科技顯得尤為迫切。

據悉，這次換發的新卡採用與商業借記卡和信用卡相同的標準晶片技術。由於全美統一用於分發糧食券的聯邦EBT系統，近期才首度開通接受晶片卡，紐約州也因此成為全美少數率先轉向晶片EBT技術的州之一。

據美國農業部數據，目前全美僅有五個州已發行晶片卡，另有包括紐約州在內的五個州正積極籌備中。此技術在加州實施後，成功讓糧食券盜案大幅減少了83%。

除了糧食券外，現金補助(Public Assistance)的受益人也將同步換上這款新晶片卡。新卡將具備極強的防側錄功能，確保弱勢家庭的福利不被洗劫。

州臨時及殘障援助辦公室(OTDA)目前已開始向零售商和金融機構展開宣導，呼籲商家務必在今年底前完成終端系統與設備的升級，以確保在2027年新卡發行後能順利讀取並接受結帳。

在新卡換發前，持卡人將會收到個別通知。州府強調，有關部門絕對不會主動透過電子郵件、簡訊或電話向民眾索取EBT卡片號碼或密碼。民眾切勿將資訊透露給不明來電，以免帳戶遭不法分子盜用。

持卡人目前也可多利用「ebtEDGE」手機應用程式或線上入口網站的「凍結/解凍(freeze/unfreeze)」功能，或設定鎖定線上及外州交易，來加強保護自身帳戶。