紐約特高錄取：亞裔增長至56.5%、非洲裔學生僅3.5%

今年錄取分數線最高的史岱文森高中(Stuyvesant HS)僅錄取三名非洲裔學生，創下自2014年市府公開數據以來的最低紀錄。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 特殊高中錄取結果出爐，亞裔占56.5%續居多數。

特殊高中錄取結果出爐，亞裔占56.5%續居多數。 重點二： 非洲裔僅占3.5%，史岱文森高中更僅錄取3人。

非洲裔僅占3.5%，史岱文森高中更僅錄取3人。 重點三：市府將審查偏見爭議，探索項目也再遭平權訴訟。

紐約市教育局(DOE)日前公布最新特殊高中入學錄取數據。在約4000封錄取通知中，亞裔 學生比例攀升至56.5%，而非洲裔學生卻僅有3.5%；其中，錄取分數線最高的史岱文森高中 (Stuyvesant HS)僅錄取三名非洲裔學生，創下自2014年市府公布錄取數據以來的最低紀錄。

這八所以特殊高中入學考試(SHSAT)為唯一錄取標準的公立學校，長期以來因非洲裔及西語裔學生的錄取占比過低而飽受非議；今年，史泰登島科技高中(Staten Island Technical HS)僅錄取一名非洲裔學生。而在整體錄取結果中，非洲裔學生占3.5%，較去年的3%微幅增加；西語裔則占6.5%，較去年的6.9%略為下滑。

與此同時，亞裔學生在特殊高中的錄取比例從去年的54%攀升至56.5%，再度拉高領先優勢；白人學生錄取率則從約26%降至23.5%。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾表示將對特殊高中考試是否存在種族與性別偏見展開評估。市府發言人萊爾(Jenna Lyle)對本次錄取結果表示，「市長認為必須根除公立學校系統中根深柢固的種族與經濟不平等，市府將仔細審查這份結果」。

此外，今年有800名學生獲邀參加為未達分數線的低收入、臨時住宿或新移民英語學習者設置的探索項目(discovery program)，其中亞裔占62%，西語裔占16%，非洲裔占11%，白人占7%。不過，該專案正面臨華裔母親陳軼芳(Yi Fang Chen)提起的訴訟，指其涉嫌違反平等保護條款，刻意壓低亞裔學生錄取比例。

在普通高中分配方面，今年約有58%的初中畢業生順利錄取第一志願高中，82%進入前三志願，整體表現與往年持平。

本屆共有約2萬6100名學生參加特殊高中考試，且今年為首度採取線上考試。市府指出，下一個學年度的數位考試將升級為「電腦自適應測驗」，這意味著系統將根據學生前一題的答題正確與否，即時調整下一題的難易度。

在即將到來的新學年中，高中入學申請將於2026年10月6日展開，並於同年12月4日截止；特殊高中入學考試的報名則將於10月30日先行截止。最終的分發與錄取結果，則預計於2027年3月4日統一放榜。