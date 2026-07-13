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「寫寄語抽門票」紐約中央公園世界盃決賽派對 5萬人免費看

記者許君達／紐約報導
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中央公園將在7月19日世界盃決賽日舉辦規模達5萬人的觀賽派對，圖為舉行派對的大草...
中央公園將在7月19日世界盃決賽日舉辦規模達5萬人的觀賽派對，圖為舉行派對的大草坪。(記者許君達／攝影)

2026年美加墨世界盃進入四強賽高潮，總決賽定於7月19日(周日)東部時間下午3時在紐約/新澤西球場開賽。而在與決賽場地隔河相望的曼哈頓中央公園，則將舉辦一場有5萬人參加的、全球最大的公共觀賽派對。派對的門票將在本周內陸續以抽獎的形式發放，紐約人現仍可在線報名參加。

「大草坪」內舉辦

本次觀賽活動由致力於消除極端貧困的國際倡導組織「環球公民」(Global Citizen)與國際足總(FIFA)聯合主辦，將在中央公園內標誌性的「大草坪」(Great Lawn)內舉辦。據介紹，現場將設有三面巨型LED屏幕和沈浸式音效，供球迷觀看比賽直播，同時輔以現場DJ以及美食市集等活動項目。

參與者可登錄官方網址https://reurl.cc/DY9oyR，先輸入電郵地址和姓名註冊成為「環球公民」會員，然後按照要求，寫一段不超過300個英文單字的寄語，介紹自己最支持的世界盃球隊，並表達自己對全球性優質基礎教育和足球青訓的支持，隨後即可報名參加中央公園觀賽派對的門票抽獎。

抽獎將在7月13日(周一)、7月15日(周三)和7月16日(周四)舉行，在此之前均可報名參與。在活動期間，每人僅能報名一次，如在最近的一次抽獎中未能中獎，則參與資格將自動延續至下一輪。每次抽獎結束後，中獎者將透過報名時的電郵地址收到通知，並獲得兩張免費門票。報名時所留下的寄語，則將被「環球公民」彙編留存，用於未來向全球政治經濟領袖的遊說活動。

免費提供飲用水

決賽派對將從19日中午12時起開門迎客，兩個主入口分別設在中央公園東西兩端交72街處，現場將提供免費飲用水，但玻璃或金屬材質杯子不得帶入場內。參與者必須是包括美國和加拿大在內的25個國家的合法居民，且年滿18歲，註冊時需要提供在美國/加拿大合法住址的郵編。

派對由國際性倡導組織「環球公民」與FIFA聯合主辦，參與者在免費報名時須填寫一句...
派對由國際性倡導組織「環球公民」與FIFA聯合主辦，參與者在免費報名時須填寫一句寄語，表達對普世性優質教育和足球青訓的支持，然後即可等待抽籤結果。(網站截圖)

精華 FAQ

  • 活動將在曼哈頓中央公園的大草坪舉行，預計容納5萬人，是全球規模最大的公共觀賽派對之一，並設有三面巨型LED屏幕與現場音效。

  • 參與者需先在官方網站註冊成為「環球公民」會員，填寫姓名與電郵，再以300字內英文寄語介紹支持的世界盃球隊，並表達對教育與青訓的支持。

  • 入場者須為包括美國和加拿大在內的25個國家合法居民，且年滿18歲，註冊時要提供當地郵編；現場提供免費飲水，但玻璃或金屬杯不得帶入。

中央公園 世界盃

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