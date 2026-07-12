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Cash App防詐不力 紐約等46州索賠 母公司支付4500萬和解

記者顏嘉瑩╱紐約報導
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紐約州在內的46名州檢察長已就行動支付平台Cash App涉嫌防詐不力提訴，並後...
紐約州在內的46名州檢察長已就行動支付平台Cash App涉嫌防詐不力提訴，並後續與母公司Block Inc.達成和解。(美聯社)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)近期宣布，她與另外45州檢察長已就行動支付平台Cash App涉嫌防詐不力提訴，再和其母公司Block Inc.達成和解；Block同意向各地支付約4500萬元，其中紐約州獲160萬元、新澤西州獲近90萬元，但未承認有不當行為。

詹樂霞表示，紐約居民原以為Cash App是安全的匯款平台，實際上卻長年暴露於猖獗詐騙中。州檢察長辦公室的調查認定，Cash App開戶時不需提供社會安全號碼或出生日期，且未限制同一人可開設的帳戶數量，使不法分子能以大量假帳戶建構詐騙網絡。集體訴訟文件援引的研究更稱，有人以芭比娃娃照片便通過身分驗證、以耶穌基督、馬斯克或川普等名字開設的帳戶，也可在未觸發驗證下交易。

Cash App於2013年推出，最初只是提供朋友間轉帳功能，後來逐步增加現金卡、直接存薪、股票及比特幣交易等金融服務。與主要用於朋友間分帳的Venmo和銀行體系支持的Zelle相比，Cash App近年更積極定位為「數位金融帳戶」，吸引年輕使用者，以及沒有銀行帳戶或銀行服務不足的人群。

檢方指出，Block公司積極吸引未充分使用傳統銀行服務的消費者，並推廣包括薪資直接存入等功能，使部分用戶將Cash App作為日常金融工具；一旦這些人把平台作為主要金融帳戶，遭詐騙的損失尤其嚴重，但公司擴張客群時未同步建立足夠的安全防線。

調查也指出，Cash App過去未設客服電話，用戶帳戶遭鎖定後上網尋找客服，往往撥到冒充官方的詐騙電話。公司曾舉辦「Cash App Fridays」社群抽獎，鼓勵用戶公開其專屬識別資訊以爭取獎金；詐騙者隨後冒稱中獎，誘使受害人交出登入資料。

此次州級和解亦重申Block須履行聯邦消費者金融保護局(CFPB)2025年1月達成的和解。CFPB當時認定，Block未及時採取適當有效措施偵測、防止詐騙或賠償用戶；公司同意向受害消費者支付7500萬至1億2000萬元，另繳5500萬元罰款。

市場研究網站Business of Apps資料顯示，Cash App在2025年有5900萬名每月活躍用戶，營收達72億元。對依賴手機處理薪資、福利與日常轉帳的消費者而言，監管機構此次要求補強驗證與客服機制，也凸顯使用支付平台時不應向陌生人交付密碼或一次性驗證碼。

精華 FAQ

  • 州檢察長認為Cash App長期防詐不力，開戶驗證鬆散、客服不足，讓詐騙集團得以利用假帳號與冒充手法行騙，因此與Block達成和解。

  • Block同意向各州支付約4500萬元和解金，其中紐約州獲160萬元，新澤西州獲近90萬元；公司雖接受和解，仍未承認有任何不當行為。

  • 調查指出，Cash App開戶不需社會安全號碼或出生日期，且未限制帳戶數量，還曾缺乏客服電話與安全提醒，導致假帳號、冒充客服與中獎詐騙更容易得手。

新澤西州 紐約州 詹樂霞

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