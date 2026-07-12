白卡新規將上路 沒工作恐失健保

民眾若收到紐約州健保市場或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料。(美聯社)

紐約州 醫療保險近期接連出現變化，不少華人 居民擔心保險是否會中斷、看病費用增加、慢性病藥物還能繼續拿到等。對此保險業者與社區醫療機構提醒，民眾若收到紐約州健保 市場(NY State of Health)或保險公司的郵件、簡訊、電郵通知，應儘快查看並更新資料，勿等到看病時才發現保險失效。

一名保險公司發言人表示，部分原本屬於基本保健計畫(Essential Plan)200至250元收入區間的會員，6月30日後需重新依收入和家庭人數判定資格。有些人可能轉入合資格健保計畫(QHP，常被稱為「歐巴馬健保」)，也有人若收入下降，可能符合其他Essential Plan級別。

發言人表示，受影響民眾多數已收到通知，提醒信可能透過郵件、簡訊、電郵或紐約州健保市場帳戶發出。她提醒，很多居民平時不太看英文信件，或看到政府、保險公司的通知就先放一邊，但這次如果沒有及時處理，可能造成保險空窗，影響看診、拿藥和轉診。

豁免族群仍受保障

她表示，這波變化對低收入家庭、新移民家庭和收入不穩定者影響較明顯，有些居民原本保費較低，轉入QHP後可能面臨月費、扣除額或自付額增加；也有人因收入只差數千元，就可能從一種保險轉到另一種保險，因此居民應重新確認今年收入、家庭人數和目前保險狀態，不要只依照過去經驗判斷。

而白卡(Medicaid)明年也將有新要求，該名保險業者表示，部分19歲至64歲成人未來若要維持白卡資格，可能需要證明每月有一定時數的工作、上學、培訓或社區服務；但懷孕、身心障礙、照顧年幼子女等符合豁免條件者，可能不受影響。她表示，居民不必恐慌，但應提早了解規則，保留工作、上學、義工或培訓證明，以免明年續保時手忙腳亂。

王嘉廉社區醫療中心代表黃靖婷表示，近期已有居民因保險轉換、申請延誤或暫時沒有保險，出現看病和用藥銜接困難。她提醒，尤其是有高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病的居民，不要因一時沒有保險就停藥或拖延看診。

藥物費用可求助

黃靖婷表示，社區醫療中心可依家庭收入和家庭人數提供不同程度的費用協助，以王嘉廉社區醫療中心為例，提供滑動收費折扣，部分符合條件者門診費用可能低至20元或80元，具體金額需視收入、家庭人數和服務類型而定。若患者需要長期服用三高等常見慢性病藥物，也可詢問是否能透過合作藥房或折扣藥物計畫降低費用。

醫療人士建議，近期居民可先做三件事，第一是查看目前保險是否仍有效、再來查看是否收到NY State of Health或保險公司的轉換通知；若家中有人長期吃藥或定期看診，應提前詢問醫生、藥房或社區醫療中心，避免藥物用完才發現保險不能使用。更多信息可查看cbwchc.org/chi/health-insurance。