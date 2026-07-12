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世界盃4強熱 紐約街頭派對再加場

記者馬璿╱紐約報導
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西班牙球迷此前在紐約洛克菲勒中心免費觀賽區為球隊歡呼。(美聯社)
西班牙球迷此前在紐約洛克菲勒中心免費觀賽區為球隊歡呼。(美聯社)

隨著世界盃足球賽戰況進入四強關鍵賽事，紐約市的「世界盃熱潮」持續延燒，並擴大至更多社區。紐約市交通局(DOT)近期宣布再增設多場免費戶外觀賽派對，讓球迷可以齊聚街頭、為愛隊加油。

14日(周二)在布朗士的Lou Gehrig Plaza，當局將播映其中一場四強賽事，並於下午2時開始暖場節目、下午3時開踢。15日(周三)則再增一場四強觀賽派對，地點在布碌崙(布魯克林)展望公園東側的Duane Joseph Plaza，同樣於賽前安排娛樂節目暖場。

官方表示，此次擴大場次，是因先前多場活動反應熱烈。從傑克森高地到布碌崙各處廣場，都可見球迷齊聚觀賽的盛況。本周稍早，肯辛頓廣場(Kensington Plaza)便已擠滿球迷。

此外，先前已公布、15日在皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)舉辦的觀賽派對，屆時將由皇后區舞蹈節(Queensboro Dance Festival)帶來表演，為當天四強賽事暖場。

此次擴大的觀賽場次，是紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)全市世界盃慶祝活動的一部分，隸屬紐約市「足球街道」計畫的一環，該計畫將廣場、行人徒步區改造成大型社區觀賽空間，並結合現場表演、親子活動及社區節目，炒熱球迷觀賽氣氛。

精華 FAQ

  • 因為世界盃四強賽事帶動全市觀賽熱潮，先前多場活動反應非常熱烈。紐約市交通局因此決定擴大場次，讓更多社區能在街頭免費一起看球。

  • 14日會在布朗士的Lou Gehrig Plaza播映一場四強賽事，下午2時先有暖場節目、3時開踢。15日則在布碌崙展望公園東側的Duane Joseph Plaza舉行。

  • 這些活動屬於市長曼達尼推動的全市世界盃慶祝活動，也是「足球街道」計畫的一環。該計畫把廣場與行人徒步區改造成大型社區觀賽空間，並加入表演與親子節目。

世界盃 布碌崙 布朗士

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