泰勒絲婚禮支付紐約16萬元許可費 市長：用於維安與交通管制
歌后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL堪薩斯市酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)3日在紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行婚禮。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日表示，這場婚禮共向紐約市支付超過16萬美元，用於活動許可及維安等相關支出。
曼達尼當天在記者會上回應媒體詢問警方加班費時表示，這筆費用是「為了這場活動，以及市府因應活動所投入的資源」，並透露活動許可是在婚禮舉行前幾天才完成核准。
這場婚禮雖然事前低調籌辦，舉行當天仍吸引大批媒體和粉絲聚集。據報導，約有1000名賓客出席，包括多位演藝圈與體壇名人。披頭四成員麥卡尼(Paul McCartney)據傳受邀演出，演員亞當山德勒(Adam Sandler)擔任婚禮主持人。
為配合婚禮舉行，市府自3日中午起封閉麥迪遜廣場花園周邊數個街區，部分路段前一天就開始實施交通管制。現場部署大批警力維持交通與人流秩序，並設置安檢點，因應大量前來圍觀的民眾。
婚禮結束後，泰勒絲近日被拍到與丈夫的哥哥傑森凱爾西(Jason Kelce)及其妻子凱莉(Kylie Kelce)在蒙大拿州度假。「
曼達尼表示，市府向大型活動主辦方收取相關費用，是為了支付警方維安、交通管制等公共服務成本，以降低納稅人的負擔。
市長曼達尼表示，這筆費用是為了支付活動許可、警方維安、交通管制等市府投入的公共資源成本，避免相關支出完全由納稅人負擔。 市府自3日中午起封閉麥迪遜廣場花園周邊數個街區，部分道路前一天就開始管制，並部署大批警力與安檢點，以維持人流與交通秩序。 因為泰勒絲與凱爾西都是高人氣名人，婚禮雖低調舉行，仍吸引大批媒體與粉絲聚集，據報約有1000名賓客出席，還傳出多位名人到場。
精華 FAQ
市長曼達尼表示，這筆費用是為了支付活動許可、警方維安、交通管制等市府投入的公共資源成本，避免相關支出完全由納稅人負擔。
市府自3日中午起封閉麥迪遜廣場花園周邊數個街區，部分道路前一天就開始管制，並部署大批警力與安檢點，以維持人流與交通秩序。
因為泰勒絲與凱爾西都是高人氣名人，婚禮雖低調舉行，仍吸引大批媒體與粉絲聚集，據報約有1000名賓客出席，還傳出多位名人到場。
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