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泰勒絲婚禮支付紐約16萬元許可費 市長：用於維安與交通管制

記者戴慈慧／紐約即時報導
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歌后泰勒絲與NFL堪薩斯市酋長隊球星凱爾西在紐約麥迪遜廣場花園的婚禮雖然低調籌辦...
歌后泰勒絲與NFL堪薩斯市酋長隊球星凱爾西在紐約麥迪遜廣場花園的婚禮雖然低調籌辦，舉行3日婚禮當天仍吸引大批媒體和粉絲聚集。(路透)

歌后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL堪薩斯市酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)3日在紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行婚禮。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日表示，這場婚禮共向紐約市支付超過16萬美元，用於活動許可及維安等相關支出。

曼達尼當天在記者會上回應媒體詢問警方加班費時表示，這筆費用是「為了這場活動，以及市府因應活動所投入的資源」，並透露活動許可是在婚禮舉行前幾天才完成核准。

這場婚禮雖然事前低調籌辦，舉行當天仍吸引大批媒體和粉絲聚集。據報導，約有1000名賓客出席，包括多位演藝圈與體壇名人。披頭四成員麥卡尼(Paul McCartney)據傳受邀演出，演員亞當山德勒(Adam Sandler)擔任婚禮主持人。

為配合婚禮舉行，市府自3日中午起封閉麥迪遜廣場花園周邊數個街區，部分路段前一天就開始實施交通管制。現場部署大批警力維持交通與人流秩序，並設置安檢點，因應大量前來圍觀的民眾。

婚禮結束後，泰勒絲近日被拍到與丈夫的哥哥傑森凱爾西(Jason Kelce)及其妻子凱莉(Kylie Kelce)在蒙大拿州度假。「

曼達尼表示，市府向大型活動主辦方收取相關費用，是為了支付警方維安、交通管制等公共服務成本，以降低納稅人的負擔。

泰勒絲與凱爾西3日在曼哈頓舉行的婚禮共向紐約市支付超過16萬美元，用於活動許可及...
泰勒絲與凱爾西3日在曼哈頓舉行的婚禮共向紐約市支付超過16萬美元，用於活動許可及維安等相關支出。圖為7月3日各界名流前往曼哈頓麥迪遜廣場花園出席泰勒絲與凱爾西婚禮時，紐約市警維持秩序。(歐新社)

精華 FAQ

  • 市長曼達尼表示，這筆費用是為了支付活動許可、警方維安、交通管制等市府投入的公共資源成本，避免相關支出完全由納稅人負擔。

  • 市府自3日中午起封閉麥迪遜廣場花園周邊數個街區，部分道路前一天就開始管制，並部署大批警力與安檢點，以維持人流與交通秩序。

  • 因為泰勒絲與凱爾西都是高人氣名人，婚禮雖低調舉行，仍吸引大批媒體與粉絲聚集，據報約有1000名賓客出席，還傳出多位名人到場。

泰勒絲 曼達尼 麥迪遜廣場花園

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