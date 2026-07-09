曼哈頓中城大樓位移停止 市長：緊急支撐工程將持續進行

市樓宇局局長提加尼(Ahmed Tigani)表示，市府下一步將在持續監測建物安全的同時，聯同第三方結構工程師展開事故調查，確認造成結構變形原因，並研擬永久修復方案。(取自市長辦公室)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曼哈頓中城改建大樓位移已停止，搶修後情況趨於穩定。

曼哈頓中城改建大樓位移已停止，搶修後情況趨於穩定。 重點二： 市府持續加裝臨時支撐，並與第三方工程師調查變形原因。

市府持續加裝臨時支撐，並與第三方工程師調查變形原因。 重點三：事件未釀傷亡，周邊疏散與封鎖措施已部分解除。

曼哈頓 中城一棟因結構變形一度面臨坍塌風險的大樓，經搶修人員徹夜加裝緊急支撐後，情況已「趨於穩定」。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)8日表示，這幢大樓自7日上午以來「結構未發生進一步移動」。他說：「截至今天上午8時30分，18層至23層的臨時支撐和橫梁已全部安裝完畢，今天還將陸續增加額外的加固橫梁。」

市樓宇局(Department of Buildings)局長提加尼(Ahmed Tigani)7日晚間表示，緊急支撐工程未來數日仍將持續進行，市府下一步將在持續監測建物安全的同時，聯同第三方結構工程師展開事故調查，確認造成結構變形原因，並研擬永久修復方案。在確認安全前，相關管制措施將持續實施。

提加尼在記者會上表示，經與業主、承包商及其專業工程師多次討論後所採取的緊急支撐措施，已讓情況趨於穩定，原本封鎖區亦已縮小至周邊少數街道。市府表示事件未造成人員傷亡，所有施工人員均已安全撤離並完成清點。

市府同時找來第三方工程師進駐，再次把關確認現場安全，使得搶修人員得以進入受影響樓層。部分樓層的梁柱一度「彎曲如香菸般」變形，搶修人員隨後裝設緊急支柱與千斤頂，撐住結構弱點。

提加尼指出，緊急支撐僅屬臨時措施，以便調查人員與承包商研擬長期解決方案前，先穩住大樓，避免進一步坍塌。現場已加裝新鋼材，以利工作人員進出與材料運輸，同時維持大樓的穩定狀態。

該大樓共37樓高，位於東42街近第二大道，此前為輝瑞(Pfizer)總部，現正在施工改建為住宅樓。市消防局表示，7日上午7時50分左右接獲大樓外牆有磚塊掉落的報案，消防人員趕抵現場後發現建物內兩根結構柱發生屈曲，隨即下令疏散並擴大警戒範圍。截至當晚，調查人員未再發現任何新的移動跡象。

提加尼表示，市府已備妥應變機制，一旦出現任何位移，將迅速疏散大樓內人員以重新評估，「但目前為止，情況是穩定且安全的」。隨著情勢趨穩，市府7日晚間宣布局部解除疏散令。目前僅剩第二大道815號、東43街235號、東43街321號及東43街225號四棟建築仍處於全面疏散狀態；東43街217號大樓則僅一樓餐廳部分維持局部疏散，住宅樓層當晚已可重新進駐。

疫情後辦公需求下降，曼哈頓大量老舊辦公樓空置率居高不下。市府近年積極透過修法鼓勵改建住宅，希望同時解決商辦空置與住房短缺問題。該案原規畫提供約1600戶住宅，被視為紐約近年規模最大的辦公樓改建住宅工程之一，因此此次結構事故格外受到關注。