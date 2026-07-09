我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

紐約市暑期青年就業計畫啟動 逾10萬人將獲帶薪工作體驗機會

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府啟動暑期青年就業計畫，逾10萬紐約青年獲帶薪工作機會。(記者劉梓祁／攝影)
市府啟動暑期青年就業計畫，逾10萬紐約青年獲帶薪工作機會。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)宣布啟動今年暑期青年就業計畫(Summer Youth Employment Program)，逾10萬名紐約青年將在全市五大區的社區組織、小商家、醫院、文化機構及政府部門等工作場所，獲得帶薪工作與職場體驗機會。

市府表示，就業計畫為期六周，於7月至8月間進行，是全國規模最大的青年就業計畫，今年已邁入第63年。該計畫旨在協助年輕人累積工作經驗、培養職業技能，同時透過暑期工作獲得收入，建立通往長期經濟機會的途徑。

曼達尼表示，對許多年輕紐約人而言，暑期工作不只是填補空閒時間，而是邁向未來的一步；多年來，就業計畫幫助數以萬計青年開啟職涯、磨練專業技能，並回饋自己所在的社區，同時也能賺取收入。

市青年及社區發展局(DYCD)局長艾斯卡米亞-戴維斯(Sandra Escamilla-Davies)表示，就業計畫透過連結青年與雇主、導師及真實工作經驗，協助下一代紐約勞動力做好準備，同時也投資五大區社區。

市府表示，今年計畫特別為面臨暑期就業障礙的青年提供量身機會，包括無家可歸青年、最容易受到槍枝暴力影響的青年、紐約市政府樓(NYCHA)居民、身心障礙青年、曾涉司法系統者及寄養系統中的青年等。

市府並引述研究指出，參與就業計畫與改善出勤、學習新技能、降低入獄率及減少被捕機率等成果有關。2021年的一項研究顯示，參與就業計畫可使青年被捕機率降低17%，重罪逮捕機率降低23%；參與者在計畫結束五年後，被關押於紐約州監獄的可能性也顯著較低。

此外，Lyft每年為就業計畫參與者提供1200個免費兩個月Citi Bike會員資格，協助青年通勤上班、探索城市並參與活動。

精華 FAQ

  • 今年的暑期青年就業計畫將為逾10萬名紐約青年提供帶薪工作與職場體驗，工作地點遍及五大區，涵蓋社區組織、小商家、醫院、文化機構及政府部門。

  • 計畫為期6周，於7月至8月進行，重點是幫助青年累積工作經驗、培養職業技能，並透過暑期收入建立通往長期經濟機會的途徑。

  • 市府今年特別為無家可歸青年、受槍枝暴力影響者、NYCHA居民、身心障礙青年、曾涉司法系統者與寄養青年提供量身機會，並指出研究顯示參與者被捕與入獄風險更低。

紐約市 曼達尼

上一則

李杏嬋心臟專科提醒 炎夏高溫更傷心 提示室內外溫差與酷暑心肌梗塞前兆及預防

下一則

堵車費挹注 布碌崙5地鐵站將裝電梯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市府新平台助小商家 宣傳免費青少年活動

市府新平台助小商家 宣傳免費青少年活動
西雅圖50處據點 啟動暑期免費為兒童供應餐食

西雅圖50處據點 啟動暑期免費為兒童供應餐食
紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動
市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列

市府撥款5000萬翻新10社區公園 下東城華埠旁公園在列

熱門新聞

曼哈頓一棟辦公大樓7日上午驚傳倒塌危機。（歐新社）

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

2026-07-08 06:42
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
紐約4日舉辦美國建國250周年系列活動。（記者唐典偉/攝影）

圖輯／史上最大帆船艦隊駛入紐約 慶美國建國250年

2026-07-04 09:32
強風暴6日襲擊大紐約地區，由於低窪地帶可能發生洪澇，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)警告應遠離地下室並前往地勢較高處避險，並盡量不出行。(路透)

紐約市暴雨恐引洪水 市長曼達尼籲離開地下室

2026-07-06 14:47

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%