紐約市暑期青年就業計畫啟動 逾10萬人將獲帶薪工作體驗機會

市府啟動暑期青年就業計畫，逾10萬紐約青年獲帶薪工作機會。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布啟動今年暑期青年就業計畫(Summer Youth Employment Program)，逾10萬名紐約青年將在全市五大區的社區組織、小商家、醫院、文化機構及政府部門等工作場所，獲得帶薪工作與職場體驗機會。

市府表示，就業計畫為期六周，於7月至8月間進行，是全國規模最大的青年就業計畫，今年已邁入第63年。該計畫旨在協助年輕人累積工作經驗、培養職業技能，同時透過暑期工作獲得收入，建立通往長期經濟機會的途徑。

曼達尼表示，對許多年輕紐約人而言，暑期工作不只是填補空閒時間，而是邁向未來的一步；多年來，就業計畫幫助數以萬計青年開啟職涯、磨練專業技能，並回饋自己所在的社區，同時也能賺取收入。

市青年及社區發展局(DYCD)局長艾斯卡米亞-戴維斯(Sandra Escamilla-Davies)表示，就業計畫透過連結青年與雇主、導師及真實工作經驗，協助下一代紐約勞動力做好準備，同時也投資五大區社區。

市府表示，今年計畫特別為面臨暑期就業障礙的青年提供量身機會，包括無家可歸青年、最容易受到槍枝暴力影響的青年、紐約市政府樓(NYCHA)居民、身心障礙青年、曾涉司法系統者及寄養系統中的青年等。

市府並引述研究指出，參與就業計畫與改善出勤、學習新技能、降低入獄率及減少被捕機率等成果有關。2021年的一項研究顯示，參與就業計畫可使青年被捕機率降低17%，重罪逮捕機率降低23%；參與者在計畫結束五年後，被關押於紐約州監獄的可能性也顯著較低。

此外，Lyft每年為就業計畫參與者提供1200個免費兩個月Citi Bike會員資格，協助青年通勤上班、探索城市並參與活動。