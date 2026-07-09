2年5任 美最有權勢紐約檢察官或將再換人

紐約南區聯邦檢察官或將再次易人。現任檢察官克萊頓(圖中所示)被川普提名為國家情報總監，新提名人麥克唐納則被任命為副檢察官，在人事過渡期內開始接手檢察官職務。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

紐約南區聯邦檢察官辦公室8日宣布，任命曾在白宮 等機構任職的麥克唐納(James M. McDonald)為副檢察官，以協助該辦公室高層人事過渡期內工作。紐約南區現任檢察官克萊頓(Jay Clayton)已被川普 總統提名為國家情報總監，麥克唐納則是獲得川普提名的下一任檢察官人選。

麥克唐納畢業於維吉尼亞大學和哈佛大學法學院，接受任命前為律所合夥人。此前，他還曾擔任紐約南區助理聯邦檢察官、聯邦商品期貨交易委員會執法主任、白宮法律顧問辦公室副助理法律顧問，以及最高法院首席大法官 羅伯茲(John G. Roberts)和聯邦第六巡迴上訴法院首席法官薩頓(Jeffrey S. Sutton, Jr.)的助理。南區聯邦檢察官辦公室宣布，在克萊頓接受國會參院的人事審查期間，副檢察官麥克唐納將與另外四名副檢察官組成的團隊一道，接手整個辦公室的監督和管理工作。

紐約南區聯邦檢察官轄區包括國際政商中心曼哈頓，主管華爾街、政治腐敗、跨國犯罪、恐怖主義等相關案件，最近一年來曾審理過委內瑞拉前總統馬杜洛、伊朗伊斯蘭革命衛隊高層成員，以及墨西哥錫那羅亞販毒集團、委內瑞拉阿拉瓜火車幫等大案。與其他聯邦檢察官比，其獨立性更強、執法資源更充足，被認為是全美最有權勢的檢察官辦公室，在司法界內部素有「紐約主權區」的戲稱。

2024年12月，由拜登政府提名並獲任命的紐約南區時任聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)辭職，以避免在川普重新上台後對他的羞辱。2025年初川普政府上任後，施壓該辦公室放棄對紐約前市長亞當斯(Eric Adams)的貪腐案起訴，導致當時的代理檢察官薩松(Danielle Sassoon)掛冠而去，任職不到一個月。而由川普任命的新任檢察官克萊頓在2025年4月16日上任後，僅一年多時間，便再次調離。

將過渡期內臨時代理履職的檢察官算在內，紐約南區聯邦檢察官這一職位在過去兩年時間內已有五人擔任過，麥克唐納的提名若通過，他將成為兩年內的第六人。